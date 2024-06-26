Подготовка ирано-российского соглашения о сотрудничестве почти завершилась

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Он подтвердил, что текст соглашения уже почти подготовили, и стороны примут документ в ближайшем будущем.

«Думаю, содержание этого соглашения готово, в этом отношении нет никаких проблем», - указал дипломат.

Сафари предположил, что лидеры России и Ирана в скором времени подпишут договор.

Ранее о финальной стадии подготовки документа сообщал заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Он рассказал, что авторы нашли все необходимые формулировки и вскоре завершат работу.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия и Иран продолжат сотрудничать и развивать партнерство. По его словам, работа над договором приостанавливалась из-за иранских президентских выборов, но это никак не повлияло на «картину дня».