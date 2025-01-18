Подъемник рухнул на горнолыжном курорте в Испании. Пострадали 30 человек

На место происшествия прибыли несколько спасательных вертолетов и десятки бригад скорой помощи. Власти мобилизовали медиков из ближайших регионов.

Девять человек поступили в больницы в очень тяжелом состоянии, еще восемь - в тяжелом. Число пострадавших еще может увеличиться.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать поломка одного из элементов конструкции, в результате чего упал трос, удерживающий кресла.

Ранее 15-летний российский подросток погиб на горнолыжном курорте в Турции. Школьник неудачно упал, катаясь на трассе около подъемника Девели Капы, и получил несовместимые с жизнью травмы. Мальчика успели доставить в больницу, но он скончался.