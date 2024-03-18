Поддержка народа. Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах

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Китайский лидер заявил о готовности содействовать устойчивому развитию и тесному взаимодействию в рамках стратегического партнерства с Россией. Он добавил, что КНР придает большое значение двустороннему сотрудничеству.

Глава МИД Китая Линь Цзянь тоже поздравил Путина с переизбранием. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-китайских отношений.

Путин лидировал на президентских выборах с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, на третьем - член партии «Новые люди» Владислав Даванков, на четвертом - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Президентские выборы в России стали одной из главных тем в зарубежных СМИ.