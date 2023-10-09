Поддержка иврита появилась в интерфейсе Telegram
В интерфейс мессенджера Telegram добавили поддержку иврита. Об этом рассказал основатель платформы Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Сотни тысяч людей из Израиля и с территории Палестины заводят аккаунты в мессенджере. В дополнение к арабскому языку в пользовательский интерфейс добавили поддержку иврита, подчеркнул Дуров.
Он отметил, что в это тяжелое время все пострадавшие должны иметь надежный доступ к личной переписке и новостям.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в атаке на Израиль 7 октября приняли участие около тысячи боевиков. Большинство из них были убиты или ушли назад в Газу.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла утром 7 октября после того, как военное крыло ХАМАС выпустило по израильским городам тысячи ракет. По словам Блинкена, эта организация «не приносит ничего, кроме смерти и разрушений».