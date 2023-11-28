28 ноября 2023, 12:59

Подчиненные Буданова отравились тяжелыми металлами

РИА «Новости»
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У нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами. Как сообщило издание «Украинская правда», все проходят лечение.

Сначала жену главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, писало издание. Сейчас женщина находится в больнице, по факту произошедшего идет расследование.

«Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление. Скорее всего, отравили через еду», - рассказал источник издания о супруге Буданова.

Отравление позже выявили еще у нескольких сотрудников военной разведки. Как сообщил собеседник, Марианна - миниатюрная женщина, поэтому симптомы заболевания у нее появились раньше. Сотрудники ГУР «просто огромные», поэтому сначала ничего не замечали.

Появилось предположение, что жена Буданова отравилась неслучайно. Но официального подтверждения этой информации не было.

Ранее Буданов допустил, что Украина не подпишет мирный договор после окончания конфликта. Однако помощь западных союзников начинает угасать, поэтому страну склонят решить конфликт дипломатическим путем.

Разведка Больницы Украина
28 ноября 2023, 13:10
Новым пакетом санкций ЕС воспользуется для изъятия недвижимости у россиян в Финляндии
Unsplash
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Новый антироссийские санкции, которые Евросоюз готовит в рамках очередного пакета, позволят ЕС изымать у россиян недвижимость. В частности, крупнейшую крытую финскую арену Helsinki Hall. Об этом сообщило агентство STT.

«Новые санкции поддержат изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов», - указали авторы материала.

Ограничения разработали для того, чтобы поддержать конфискацию недоступных общественности российских активов.

Как уточнило РИА «Новости» , основными владельцами арены в Хельсинки являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Территория принадлежит россиянам с 2013 года.

Власти Венгрии заявили, что выступают против внесения атомной энергетики в новый пакет санкций ЕС против России. По словам главы МИД и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто, государство никогда не согласится на подобные ограничения.

Финляндия Санкции Россия Евросоюз
28 ноября 2023, 13:08
«Злые силы» или пиар-кампания. Что может означать новость о покушении на жену Буданова
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Украинские СМИ распространили информацию о том, что жену начальника Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова Марианну якобы отравили тяжелыми металлами, и она находится в больнице. Украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» не исключил, что это сообщение могли вбросить с целью пиара.

«В таких случаях, как правило, юристы отрабатывают версии. Если это отравление, тогда надо смотреть, почему, чем она кому угрожала. Не вижу здесь вариантов, потому что Буданов - отдельно, жена - отдельно. Может, внутри идут какие-то разборки… Ну и, может быть, пиар-акция - сам Зеленский заявил, что на него пять-шесть раз покушались, а чем хуже другие?» - рассудил собеседник «360».

Он отметил, что Буданову «может быть не с руки» говорить о покушении на него самого.

«Они сейчас накачивают тему „Майдан-3“, значит, должны быть какие-то злые люди, которые это совершают. Понятно, что эта тема будет раскручиваться как удар по Буданову его команде, как какое-то предупреждение. Ведь до этого гранаты прислали не [главкому ВСУ] Залужному, а его помощнику <…> Мне кажется, что стороны сейчас готовятся к какому-то серьезному конфликту. Выражение „боливар двоих не вынесет“ справедливо и для Украины. Украина двоих не вынесет: и Залужного, и Зеленского. Значит, останется один», - добавил Олейник.

Он признался, что подозревает некую акцию, «попытку раскачать ситуацию». Необходимо провести объективное расследование, но с учетом «специфики работы Буданова», в получение объективной информации верить не приходится, подчеркнул политик.

Владимир Зеленский Украина
28 ноября 2023, 12:55
Зонд — не оружие. МИД России отверг обвинения в адрес КНДР в вепонизации космоса
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КНДР вывела на орбиту зонд-разведчик, а не средство поражения. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге призвал страны присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил «Интерфакс».

«Спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях - это не оружие, это не элемент вепонизации космоса. Это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия», - сказал он.

Сергей Рябков заявил, что фактически действия КНДР не противоречили обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе и российско-китайскому проекту договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. В документах, по его словам, шла речь об отказе от отправки на орбиту именно ударного оружия.

К инициативе о неразмещении оружия в космосе первыми присоединились уже более 30 стран, в том числе Россия. Замминистра призвал остальные государства последовать их примеру.

Северная Корея в ноябре вывела на орбиту разведывательный спутник и расторгла военное соглашение 2018 года с Южной Кореей.

«Известия» сообщили, что зонд передал на Землю снимки американских военных баз.

Космические спутники КНДР Оружие МИД РФ Космос
28 ноября 2023, 12:39
«Пощечина американцам». Конгрессвумен сделала неожиданное заявление об Украине
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Правительство США должно перестать спонсировать Украину. Вместо финансовой помощи ВСУ американским властям следует сконцентрироваться на внутренних проблемах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине», - написала она.

Конгрессвуман напомнила, что Украина - не штат США. Грин назвала «пощечиной американцам» любое предложение, касающееся совмещения вопроса безопасности границ США и финансирования Украины.

Распиаренное контрнаступление ВСУ, на которое возлагали огромные надежды, по факту не принесло никакого результата. Российская армия лишила противника огромного количества танков и другой бронетехники, а также 90 тысяч военнослужащих.

Но ответственность за откладывание мирных переговоров с РФ лежит на Западе. Глупость правителей некоторых стран привела к тому, что Украину поставили на колени. Теперь западные государства поставили новую цель - ликвидировать нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.

США Украина

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