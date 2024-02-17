17 февраля 2024, 19:04

Подчиненная обвинила главу Red Bull Хорнера в домогательствах

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Одна из подчиненных руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера обвинила его в домогательствах. Об этом сообщила De Telegraaf.

По данным нидерландской газеты, глава Red Bull отправлял свой сотруднице сообщения сексуального характера. После этого 50-летний Хорнер предложил девушке заплатить 650 тысяч фунтов за молчание.

Команда Red Bull сейчас проводит независимое расследование. Клуб пригласил юриста, который разберется в деле.

Кристиан Хорнер занял должность руководителя Red Bull в 2005 году. Под его руководством команда шесть раз победила в Кубке конструкторов (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 годы). Также пилоты Red Bull семь раз становились чемпионами «Формулы-1».

Ранее бывшая ассистентка актера Вина Дизеля обвинила его в сексуальном насилии. По словам женщины, Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте. Получив отказ, актер сразу же уволили ассистентку.

Домогательства Женщины Формула 1
17 февраля 2024, 17:44
Похожие на взрыв звуки услышали жители пригорода Варшавы
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители в Польше начали проверку из-за громкого звука, похожего на взрыв, который слышали жители окрестностей Варшавы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, около 23:00 по местному времени жители нескольких населенных пунктов в Мазовецком воеводстве слышали мощный грохот.

«В здании задрожали окна и стены», - рассказал очевидец.

После этого поляки начали звонить дежурному комендатуры полиции в Жирардове. Информации о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.

В конце 2023 года власти Польши заявили, что в воздушное пространство страны влетел неопознанный объект со стороны Украины. После этого больше половины граждан выступили за защиту приграничной территории , призвав начать переговоры по этому вопросу с НАТО.

Взрывы Польша Полиция
17 февраля 2024, 16:57
Китай исключил применение ядерного оружия первым
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Китай не намерен становиться первой страной, которая использовала ядерное оружие. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил министр иностранных дел страны Ван И.

Он подчеркнул, что правительство Китая всегда выполняло международные обязательства по обеспечению общей безопасности в сфере ядерного вооружения.

«Китай не будет использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают. Мы также не будем первыми применять ядерное оружие против какой-либо страны, включая Украину», - заявил Ван И.

Руководитель внешнеполитического ведомства Китая добавил, что страна всегда выступала против использования ядерных арсеналов для развязывания военных конфликтов.

Министерство обороны США осенью прошлого года выпустило доклад о работе КНР по расширению арсенала ядерного оружия. По данным разведки, сейчас в распоряжении страны есть 500 боеголовок, но через семь лет их число увеличится в два раза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит никакой угрозы для России в увеличении ядерного оружия в соседней стране. Он подчеркнул, что китайские власти пользуются своим суверенным правом для обеспечения собственной безопасности. Также представитель Кремля добавил, что Россия и Китай развивают политическое и стратегическое сотрудничество.

Ядерное оружие Китай
17 февраля 2024, 16:14
Великобританию осадили за попытку вмешаться во внутренние дела России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Советник-посланник посольства России в Лондоне на встрече в британском МИД сообщил, что у страны накопились вопросы к Великобритании, в том числе по теме Алексея Навального. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

«Подчеркнули, что у российской стороны накопились вопросы к Британии, в том числе по теме „отравления“ Алексея Навального в 2020 году», - отметили в представительстве.

В комментарии ТАСС дипломат добавил, что британской стороне напомнили о неприемлемости вмешательства во внутренние дела России. Поводом для этого стала попытка МИД королевства переложить на российские власти ответственность за смерть Навального.

«В этой связи с российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны», - указали в дипмиссии.

В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти Навального в ямальской колонии в поселке Харп. Ему стало плохо на прогулке, медики ничем не смогли помочь осужденному.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что смерть Навального сыграла на руку Евросоюзу и США. По его мнению, именно они виноваты в этой ситуации, поскольку являются основными выгодоприобретателями.

Посол России в Вашингтоне Алексей Антонов отмечал, что любые публичные высказывания о Навальном со стороны американских официальных лиц являются вмешательством во внутренние дела страны.

Великобритания Россия Алексей Навальный
17 февраля 2024, 16:12
Сенатор ответил Макрону на обвинения в адрес России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обвинения в агрессивном поведении в сторону России от французского президента Эммануэля Макрона не соответствуют действительности. Об этом Lenta.ru заявил сенатор Григорий Карасин.

«Поведение западных стран в последние два года, прежде всего Европы и США, нацелено на удушение России во всех сферах», - сказал он.

Политик привел в пример информационную блокаду, санкции и подталкивание киевского режима к боевым действиям против страны.

«Поэтому господин Макрон озвучил мысль, которая абсолютно не соответствует действительности», - добавил Карасин.

Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия увеличивает число зон конфронтации и дестабилизации , в том числе на Ближнем Востоке и в Африке. Также он указал на рост операций по манипулированию и дезинформации в Европе, к которым якобы причастна российская сторона.

Эммануэль Макрон Россия Франция

Новости по теме