04 августа 2024, 21:16

Подбитый хуситами беспилотник США упал на северо-западе Йемена

РИА «Новости»
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Хуситы-ополченцы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что сбили американский беспилотник-разведчик MQ9 Reaper, который зашел в подконтрольное группировке воздушное пространство провинции Саада. Обломки летательного аппарата показал телеканал Al Masirah.

По данным журналистов, это 11-й американский летательный аппарат, сбитый хуситами с начала операции в поддержку Палестины.

Также под ударом оказалось зашедшее в Аденский пролив судно, которое повстанцы заподозрили в нарушении их требования ко всем сухогрузам отказаться от захода в порты Израиля.

Удар хуситов по торговому судну , проходившему в 125 километрах от Йемена, подтвердил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Капитан сухогруза в беседе со специалистами заявил, что в борт попала ракета. Но судно не пострадало и продолжит движение в пункт назначения.

США Беспилотники Йемен
04 августа 2024, 20:51
Эстонских священников склонили к разрыву связей с Московским патриархатом
РИА «Новости»
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Эстонские власти продолжают активно бороться с влиянием Русского мира. Местную православную церковь призывали разорвать связи с Московским патриархатом, сообщило РИА «Новости».

Идеологическая борьба развернулась в Эстонии еще весной. Эстонское МВД выступило с обращением признать Русскую православную церковь «террористической». Параллельно священников стали вызывать на допросы, а чиновники активно посещали монастыри, предупреждая об «угрозе».

Священнослужители предложили свой вариант в ответ на давление властей. Они готовы убрать все ссылки на РПЦ, но оставить только на томос патриарха Алексия II 1993 года, благодаря которому Эстонская православная церковь стала управляемой. Все необходимые манипуляции планируется провести до конца августа.

Также власти республики обсуждали, как надавить на Эстонскую православную церковь , чтобы та порвала связь с Россией. Парламентарий партии «Отечество» Ахти Калликорма предложил изъять у ЭПЦ недвижимое имущество.

Священники РПЦ Чиновники Эстония
04 августа 2024, 20:16
Американским бездомным начали выдавать билеты в один конец
Unsplash
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Власти города Сан-Франциско в штате Калифорния придумали новый способ борьбы с засильем бездомных. Теперь бродягам выписывают штрафы и выдают бесплатные билеты на автобусы в один конец, сообщила газета New York Times.

«Мэр Лондон Брид поручила чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус», - пояснили авторы материала.

Также городски власти запретили бездомным оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того, полицейские могут штрафовать граждан, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в зонах для пешеходов.

Ранее стало известно, что число бездомных украинских беженцев увеличилось в Великобритании в два раза. Так, на конец ноября 2022 года без жилья оставались 3010 семей, а сейчас их уже 5995.

Штрафы Чиновники Калифорния Беженцы
04 августа 2024, 20:10
«Глаза сразу же заслезились». Пенсионер на электросамокате сбил королеву Дании
РИА «Новости»
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Королева Дании Мария попала в аварию во время поездки в Гренландию. Пожилой мужчина на электросамокате на большой скорости сбил ее с ног, сообщила газета The New York Post.

Мария приехала в город Нуук вместе со своими детьми - принцем Винсентом и принцессой Жозефиной. Она приветствовала поклонников на улице, когда в толпу врезался пожилой мужчина на электросамокате. Королева Дании потеряла равновесие и упала. Только после этого охранники из службы безопасности окружили ее и закрыли собой.

Дети стояли всего в нескольких метрах от Марии. Виновник аварии заявил, что потерял управление и не смог удержать свой электросамокат. Королевская служба по связям с общественностью заверила, что королева не пострадала, но очевидцы заподозрили обратное.

«Я видел, как ей было больно, ее глаза сразу же заслезились. Должно быть, больно, когда ее сбивают на такой скорости», - сказал один из них.

Другой свидетель заявил, что самокатчик гнал на большой скорости. Очевидцы возложили вину на службу безопасности, которая не смогла предотвратить ДТП.

В России для решения проблемы аварийности из-за электросамокатов призвали создать специальную патрульную службу. Ее инспекторам выдадут средства передвижения для погони за нарушителями.

Дания ДТП Электросамокаты
04 августа 2024, 20:09
МИД России напомнил погрязшей в беспорядках Британии о праве на свободу собраний
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Разрешение полицейским Великобритании применять любые меры для пресечения продолжающихся в стране протестов противоречит демократическому праву на свободу собраний. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полный текст ее заявления привела пресс-служба ведомства.

Дипломат напомнила, что со стороны Великобритании неоднократно звучали необоснованные обвинения в адрес России о подавлении инакомыслия и цензуре.

«В данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов. Напоминаем, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей», - заявила Захарова.

Она призвала страну отказаться от чрезмерного насилия против протестующих и соблюдать право людей на свободу собраний.

Массовые беспорядки в Великобритании начались после убийства трех девочек в детской танцевальной студии Саутпорта. Подозреваемым по делу стал 17-летний подросток из Кардиффа, родившийся в семье руандийцев.

По версии властей, за организацией беспорядков стоят ультраправые группировки. Для подавления протестов министр внутренних дел Иветт Купер разрешила полицейским применять любые силовые меры воздействия.

Великобритания Мария Захарова Протесты Россия Беспорядки МИД РФ

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