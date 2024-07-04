04 июля 2024, 23:07

«Подавился, как собака костью». Трамп высмеял провал Байдена на дебатах

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывший лидер США Дональд Трамп не поверил в оправдания нынешнего главы страны Джо Байдена после неудачного выступления на предвыборных дебатах. Об этом кандидат в президенты написал в своей соцсети Truth Social.

«Он подавился, как собака костью, во время дебатов. А потом притворился, что дело в „международной поездке“, после которой он отдыхал 12 дней, а потом и вовсе обвинил „простуду“», - сообщил Трамп.

По его словам, все это свидетельствует о том, что Байден не может занимать самый высший государственный пост в США.

Сторонники действующего американского лидера признали его неудачу на дебатах. После мероприятия демократы запаниковали.

Также выступление Байдена раскритиковали сотрудники дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока. Они назвали речь президента США резонансной.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
04 июля 2024, 22:36
Западный истребитель опасно сблизился с российским самолетом в Сирии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Сирии произошло опасное сближение западного и российского самолетов. Истребитель Typhoon «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 над провинцией Хомс. Российскому летчику удалось предотвратить столкновение. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Попов. Его слова привело РИА «Новости».

Как заявил Попов, авиаинцидент произошел утром 3 июля.

«Над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon „коалиции“ с самолетом Ан-30 ВКС России», - рассказал военачальник.

Он уточнил, что российское воздушное судно совершало плановый полет в воздушном пространстве Сирии.

В конце июня другой авиаинцидент произошел в небе над Сирией. Тогда беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился с Су-35 ВКС России также над провинцией Хомс.

Истребители Сирия Самолеты
04 июля 2024, 22:33
Загадочные черные кольца заметили над Берлином
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жители Берлина увидели в небе таинственные черные кольца вечером 4 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Bild на русском».

По данным издания, три загадочных черных кольца появились в небе над столицей Германии. Многие комментаторы предположили, что данное явление вызвала сажа, которая могла образоваться в результате производства или использования пиротехники.

Некоторые пользователи Сети выдвинули версию, что необычные следы могли остаться после репетиции выступления немецкой группы Rammstein.

Ранее жители южных регионов России увидели в ночном небе, похожий на метеорит объект.

По словам очевидцев, небесное тело оставляло за собой яркий оранжевый след. Они выдвинули версию, что необычное явление - это горящий в атмосфере космический мусор.

Германия
04 июля 2024, 20:35
Россиянам без биометрического загранпаспорта запретили въезд в Чехию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Чешские власти с 3 июля ввели запрет на въезд в страну гражданам России без биометрического паспорта. Об этом сообщил портал Seznam Zpravy.

В МИД Чехии журналистам напомнили, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено.

«Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен показать, что он заслуживает доверия. И в случае с россиянами для этого уже будет недостаточно паспорта с небиометрическими данными», - отметили в ведомстве.

Глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что россияне не смогут въехать в страну без биометрического загранпаспорта. Также он планирует продвигать в Евросоюзе предложение об ограничении передвижения российских дипломатов по Шенгенской зоне.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля подорожает получение биометрического загранпаспорта с электронным носителем.

Чехия Паспорта Россия
04 июля 2024, 19:08
Финские СМИ сообщили о скоплении мигрантов на границах
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Вблизи границ Финляндии остались мигранты, пограничная служба проводит оценку ситуации. Об этом сообщило финское издание Yle.

«Пограничная служба заявила, что вблизи границ Финляндии остаются люди, которых можно использовать в направляемой миграции», - указали авторы публикации.

В ведомстве отметили, что их оценка ситуации соотносится с заявлением президента страны Александра Стубба, который ранее обвинял Россию в переправке мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.

Также в июне финский президент отметился заявлением, что Советский Союз вторгся на территорию Финляндии во время Второй мировой войны.

В мае руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что обстановка на российско-финской границе обострилась из-за действий властей Финляндии.

Финляндия Мигранты Россия

Новости по теме