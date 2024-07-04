«Подавился, как собака костью». Трамп высмеял провал Байдена на дебатах

«Он подавился, как собака костью, во время дебатов. А потом притворился, что дело в „международной поездке“, после которой он отдыхал 12 дней, а потом и вовсе обвинил „простуду“», - сообщил Трамп.

По его словам, все это свидетельствует о том, что Байден не может занимать самый высший государственный пост в США.

Сторонники действующего американского лидера признали его неудачу на дебатах. После мероприятия демократы запаниковали.

Также выступление Байдена раскритиковали сотрудники дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока. Они назвали речь президента США резонансной.