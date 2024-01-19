Подавили GPS-сигнал на половине территории. В Польше испугались российской РЭБ

Польские СМИ сообщили, что помехи в работе навигационной системы возникли 17 января. Причем это не первая ситуация за последние дни. Проблемы с GPS возникли не только в Польше, но и в Финляндии и Эстонии.

«По мнению Джона Уайзмана, управляющего сайтом gpsjam.org, это может быть преднамеренная попытка глушения или военные учения», - добавили журналисты.

Авторы статьи отметили, что карта сбоев совпадает с теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, которые находятся в Калининградской области, и связали проблемы с GPS с военными испытаниями РЭБ.

Ранее стало известно, что НАТО проведет у российских границ крупнейшие учения со времен холодной войны. Учения пройдут на следующей неделе в странах Балтии, Германии, Польше, Норвегии и Румынии. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, 1100 боевых машин, в том числе, 133 танка и 533 БМП.