Подачу электричества ограничат в Абхазии до четырех часов 40 минут
Новый график подачи электроэнергии в сети Абхазии вступит в силу с понедельника, 9 декабря. В промежуток между 07:00 и 21:00 свет включат дважды на два часа 20 минут. Об этом сообщила пресс-служба компании «Черноморэнерго».
Там отметили, что в ночное время отключения поставок электроэнергии не будет. Решение в компании объяснили «сложной ситуацией в энергоснабжении республики».
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бангба в комментарии «Интерфаксу» заявил, что, если временные рамки отключения электричества расширят еще сильнее, то власти временно закроют детские сады и школы.
«Температура в помещениях школ и детских садов падает. Мы же, естественно, не можем ставить под угрозу здоровье наших детей», - пояснил он.
На этой неделе исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба заявил, что государственные служащие временно останутся без заработной платы , потому что все средства пойдут на оплату электричества, поступающего из России. Он подчеркнул, что мера коснется в том числе сотрудников силовых структур.