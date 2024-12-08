Подачу электричества ограничат в Абхазии до четырех часов 40 минут

Там отметили, что в ночное время отключения поставок электроэнергии не будет. Решение в компании объяснили «сложной ситуацией в энергоснабжении республики».

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бангба в комментарии «Интерфаксу» заявил, что, если временные рамки отключения электричества расширят еще сильнее, то власти временно закроют детские сады и школы.

«Температура в помещениях школ и детских садов падает. Мы же, естественно, не можем ставить под угрозу здоровье наших детей», - пояснил он.

На этой неделе исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба заявил, что государственные служащие временно останутся без заработной платы , потому что все средства пойдут на оплату электричества, поступающего из России. Он подчеркнул, что мера коснется в том числе сотрудников силовых структур.