«Под огонь попадают беспомощные люди». США осудили авиаудары по больнице в Газе

«Мы не поддерживаем нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотим наблюдать стрельбу в больнице, где под перекрестный огонь попадают невинные люди, беспомощные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь», - сказали в СНБ.

Израильская армия приступила к штурму больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа в ночь на 15 ноября. Внутри медучреждения слышны взрывы и стрельба. Как объясняла израильская сторона, это рейд против боевиков ХАМАС, военные призывают их сдаться.

«Операция основана на разведывательной информации и оперативной необходимости. Операция не направлена ​​на причинение вреда пациентам, медицинскому персоналу и гражданским лицам, находящимся в больнице», - передавали в пресс-службе израильской армии.

Операции предшествовала попытка эвакуировать пациентов из больницы, для этого открыли специальный проход. Руководство больницы было заранее проинформировано, указано на сайте ЦАХАЛ. В больницу планируют передать инкубаторы, медицинское оборудование и детское питание.

По данным Израиля, передавало Reuters, у ХАМАС есть командный центр под «Аль-Шифой», радикалы используют больницу и туннели под ней для сокрытия военных операций и удержания заложников. Палестинское движение это отрицает.

Армия обороны Израиля перейдет к следующей фазе военной операции в секторе Газа через несколько недель. Постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан, добавил, что молится, чтобы это закончилось быстрее.