18 мая 2024, 20:10

Почтовые марки с запахом багета появились во Франции

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Во Франции представители почты занялись выпуском марок с ароматом багета. Всего произвели 594 тысячи таких образцов, стоимость каждого из которых составила 1,96 евро, сообщила газета Le Figaro.

Авторы статьи пояснили, что почтовая служба таким способом выразила уважение «жемчужине французской культуры», вошедшую осенью 2022 года в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По данным издания, ежегодно Франция производит шесть миллиардов багетов, что укрепляет статус этого хлебобулочного как части гастрономического наследия страны.

В марке с изображением багета встроена специальная капсула, которая активирует запах, если потереть наклейку.

Ранее зоозащитники захотели лишить Францию традиционного лакомства - лягушачьих лапок. По мнению экологов, пристрастие французов к этому блюду может закончиться сокращением популяций некоторых видов земноводных.

Франция Продукты
18 мая 2024, 19:27
Россия отправила в Китай «Мясной шаттл»
Freepik
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Транспортная группа компаний Fesco отпавила в Китай железнодорожный состав с мясной продукцией. Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Мясной шаттл» - это первый поезд нового торгово-логистического сервиса, который будет поставлять на китайский рынок различные виды мяса.

Груз производства агрохолдинга «Мираторг» общей массы 464 тонны отправили по железной дороге из Брянска. Время в пути составит 20-25 дней.

В китайской провинции Хэйлунцзян с 17 по 21 мая 2024 года проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Более 90 компаний из 37 регионов страны представят на ЭКСПО свою продукцию, а также найдут новых деловых партнеров для дальнейшего сотрудничества.

Дороги Торговля Россия Поезда Китай
18 мая 2024, 18:01
Путин поставил Великобритании ультиматум в ответ на угрозы
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о «праве» ВСУ наносить удары оружием по российским регионам. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум, сообщили китайские журналисты.

Путин заставил власти страны снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. По мнению авторов публикации, российский президент показал, чем обернутся провокации Великобритании.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что развитие российско-китайских отношений вызвало беспокойство на Западе. Кроме того, совместные заявления российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина стали пощечиной для США.

Сейчас Россия - крупный игрок на мировой арене, заявил экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер. А Путин является самым уважаемым президентом в мире.

США Великобритания Россия Оружие Запад Владимир Путин
18 мая 2024, 17:51
Путин пожелал президенту Казахстана здоровья и благополучия
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. Текст сообщения опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов, а также высказался о большом вкладе казахстанского президента в развитие партнерства двух стран.

«Своей деятельностью во главе государства вы снискали заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», - подчеркнул Путин.

Он также провел с Токаевым телефонные переговоры, во время которых рассказал ему о том, как прошла поездка в Китай. Лидеры двух стран во время беседы договорились продолжать укреплять российско-казахстанские отношения.

Казахстан Кремль Международные отношения Переговоры Владимир Путин Китай
18 мая 2024, 17:42
Дрон с российским флагом заметили над рейхстагом в День Победы
Unsplash
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Берлинская полиция конфисковала беспилотник, который 9 мая пролетел над зданием рейхстага. Дрон был украшен георгиевскими ленточниками и флагом России. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

БПЛА принадлежал 41-летнему украинцу. Полиция опубликовала кадры, на которых видно, как мужчина запускает дрон с триколором в самом центре столицы. Беспилотник конфисковали, так как владелец нарушил закон о воздушном пространстве, «Девятого мая мужчина пустил российский флаг над зданием рейхстага. Полиция Берлина подтвердила это в пятницу», - указало издание.

Ранее полиция Берлина задержала 10 человек, которые нарушили правила, принеся на акцию к 9 Мая георгиевские ленты. В Германии действует запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы.

Похожая ситуация произошла в Латвии - там задержали шесть жителей, которые пели песни о Великой Отечественной войне и возлагали цветы к местам снесенных мемориалов советских воинов.

День Победы 9 мая Германия Беспилотники Россия Полиция

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