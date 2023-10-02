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«Интенсивность существенно снизилась. Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и этот процесс приближается к своему логическому завершению», - сказала она.

В стране насчитали 100 514 переселенцев. Последние автобусы вывезли 15 человек, прикованных к постели. Назели Багдасарян объявила, что при необходимости рейсы возобновят.

До обострения конфликта, по подсчетам кабмина, на территории Нагорного Карабаха жили 120 тысяч армян. С 24 по 30 сентября мост Хакари в Лачинском коридоре пересекли свыше 21 тысячи машин, регистрацию прошли 81,1 тысячи человек. Премьер-министр Никол Пашинян объявил, что беженцам возместят расходы на проживание.