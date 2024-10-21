Почти все обманом попавшие в ВС России граждане Индии вернулись домой

«По меньшей мере 20 граждан Индии все еще находятся в российской армии, 85 на данный момент освобождены», - сказал глава МИД.

Мисри сообщил об этом на пресс-конференции в Нью-Дели, приуроченной к поездке премьер-министра Индии Нарендры Моди в Казань на саммит БРИКС. По словам министра, мужчины попали в армию обманным путем, и решить проблему удалось благодаря содействию российских властей.

В июле Моди нанес визит в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Они попили чай в резиденции в Ново-Огареве , осмотрели павильон «Атом» на ВДНХ, провели переговоры в расширенном составе , обсудили работу национальных платежных систем «Мир» и RuPay.