«Почти шепотом». Песков оценил реакцию Европы на заявления Трампа
Европа реагирует на высказывания избранного президента США Дональда Трампа с опаской. Слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова привела «Газета.ru».
«Понятно, что страшно реагировать как-то на слова Трампа. Поэтому очень опасно, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа», - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
Кроме того, по его словам, притязания США на Гренландию и Канаду в большей степени являются вопросом отношений между этими странами, однако Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в четверг назвал идеи Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады прожектерскими и абсолютно нереальными. Он также указал на желание избранного американского лидера создать собственную политическую географию.