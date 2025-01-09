«Почти шепотом». Песков оценил реакцию Европы на заявления Трампа

«Понятно, что страшно реагировать как-то на слова Трампа. Поэтому очень опасно, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа», - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Кроме того, по его словам, притязания США на Гренландию и Канаду в большей степени являются вопросом отношений между этими странами, однако Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в четверг назвал идеи Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады прожектерскими и абсолютно нереальными. Он также указал на желание избранного американского лидера создать собственную политическую географию.