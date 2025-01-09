09 января 2025, 12:55

«Почти шепотом». Песков оценил реакцию Европы на заявления Трампа

Global Look Press
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Европа реагирует на высказывания избранного президента США Дональда Трампа с опаской. Слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова привела «Газета.ru».

«Понятно, что страшно реагировать как-то на слова Трампа. Поэтому очень опасно, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа», - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Кроме того, по его словам, притязания США на Гренландию и Канаду в большей степени являются вопросом отношений между этими странами, однако Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в четверг назвал идеи Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады прожектерскими и абсолютно нереальными. Он также указал на желание избранного американского лидера создать собственную политическую географию.

США Дмитрий Песков Европа Дональд Трамп Россия
09 января 2025, 14:07
Сроки открытия трассы Rail Baltica для «защиты от России» сдвинусь из-за инфляции
Unsplash
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Срок открытия железнодорожной трассы Rail Baltica, которую строят «для защиты Прибалтики от России», сдвинулся на 2030 год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сроки запущенного еще в 2010 году проекта перенесли из-за инфляции - ее темпы в странах Балтии превысили 20%. По информации издания, прогнозируемые расходы резко возросли с 5,8 миллиарда евро до 15,3 миллиарда. Большую часть трат не удалось покрыть ассигнованиями, и к октябрю дефицит бюджета на возведение железнодорожного полотна достиг 10 миллиардов евро.

Аналитики сомневаются в том, что даже при увеличении финансирования строителям удастся реализовать все запланированные участки железной дороги, добавило агентство.

Ранее газета The Telegraph предположила, что в случае прямого конфликта НАТО с Россией Rail Baltica поможет альянсу перебросить войска. Железная дорога будет связывать столицы стран Балтии с Варшавой. Гендиректор Rail Baltica Estonia Анвар Салометс не исключил, что само существование трассы станет сдерживающим фактором.

Инфляция Балтийское море
09 января 2025, 14:04
Два десятка детей пострадали из-за возгорания телеги у здания школы в Гонконге
Global Look Press
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Из-за возгорания телеги, оставленной рядом со зданием начальной школы в Гонконге, пострадали 20 детей. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

В больницы попали 13 девочек и семь мальчиков. Все они получили отравление дымом, но остались в сознании. По предварительным данным, причиной возгорания стал умышленный поджог.

Подробности происшествия выясняются. Информация о состоянии детей не поступала.

Несколько дней назад крупный пожар произошел на овощном рынке в Китае. Восемь человек сгорели заживо , еще 15 получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы, и сейчас их жизни вне опасности. Причины возгорания выясняются.

В ноябре прошлого года крупный пожар на угольном предприятии в Китае унес жизни 19 человек. Спасатели эвакуировали 63 сотрудников, из них 51 доставили в больницу.

Дети Школы Гонконг
09 января 2025, 12:54
Притязания Трампа на Гренландию назвали вопросом двусторонних отношений
Unsplash
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Притязания избранного американского лидера Дональда Трампа на Гренландию остаются на уровне заявлений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Такие притязания, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами», - отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, Россия очень внимательно наблюдает за «достаточно драматическим развитием ситуации».

Ранее Трамп заявил о намерении купить Гренландию. Жители острова заявили, что не хотят «новой колониальной державы» в лице США. Однако гренландцы понимают, что не смогут самостоятельно позаботиться о обороне.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на желание Трампа «переделать мир» , присоединив к США Гренландию и «деревенскую Канаду».

США Дональд Трамп Гренландия
09 января 2025, 12:50
Зурабишвили продолжила исполнять функции президента из нового офиса
РИА «Новости»
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Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять «функции президента» из нового офиса. Об этом она сказала на брифинге, слова политика процитировало РИА «Новости».

«Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани (президентский дворец - прим. ред.) Здесь продолжаются функции президента», - сказала она.

Официально срок полномочий Зурабишвили закончился 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили.

Ранее в центре Тбилиси началась новая волна протестов. Протестующие перекрыли проспект Руставели, где находится много правительственных зданий. По данным журналистов, к манифестантам присоединились участники рождественских шествий.

Протесты в Грузии начались еще в конце октября, сразу после парламентских выборов, на которых победила правящая партия. Оппозиционеры сочли выборы сфальсифицированными. К протестующим присоединилась Саломе Зурабишвили, которая тоже не признала официальные результаты.

Грузия Протесты Выборы Парламентские выборы в Грузии Михаил Кавелашвили

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