Почти половине жителей сектора Газа пришлось покинуть свои дома
Более одного миллиона жителей сектора Газа были вынуждены оставить свои дома из-за широкомасштабных обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на своем сайте.
«Более одного миллиона человек, что составляет почти половину всего населения Газы, вынуждены были покинуть свои дома», - указали в БАПОР.
В агентстве отметили, что около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц находятся в центральных районах анклава. Из них 400 тысяч разместили на объектах БАПОР, однако это в разы превышает его возможности по оказанию помощи, сообщили в агентстве ООН.
Кроме того, в БАПОР подтвердили гибель 14 своих сотрудников в секторе Газа. В агентстве добавили, что это количество не окончательное и может увеличиться.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что израильская армия атаковала колонну беженцев во время их эвакуации на юг сектора Газа. По данным журналистов, удар привел к смерти около 70 человек.