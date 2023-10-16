Почти половине жителей сектора Газа пришлось покинуть свои дома

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«Более одного миллиона человек, что составляет почти половину всего населения Газы, вынуждены были покинуть свои дома», - указали в БАПОР.

В агентстве отметили, что около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц находятся в центральных районах анклава. Из них 400 тысяч разместили на объектах БАПОР, однако это в разы превышает его возможности по оказанию помощи, сообщили в агентстве ООН.

Кроме того, в БАПОР подтвердили гибель 14 своих сотрудников в секторе Газа. В агентстве добавили, что это количество не окончательное и может увеличиться.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что израильская армия атаковала колонну беженцев во время их эвакуации на юг сектора Газа. По данным журналистов, удар привел к смерти около 70 человек.