Почти половина погибших в турецком отеле оказалась детьми и подростками

По предварительным данным, самому юному погибшему было всего пять лет.

Пожар в 11-этажном отеле в городе Болу вспыхнул в ночь на вторник, когда там отдыхали 238 туристов. Возгорание произошло на этаже, где находится ресторан. В среду в Турции был национальный траур.

После произошедшего выжившие постояльцы пожаловались, что в гостинице не было света и аварийных систем оповещения. Правоохранительные органы страны задержали по этому делу девятерых человек , включая владельца сгоревшей гостиницы.

По меньшей мере 36 из 79 погибших при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая - несовершеннолетние. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на Институт судебной медицины Министерства юстиции страны.