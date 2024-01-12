«Почти копейки». Стало известно, во сколько США обошлись удары по объектам в Йемене

Решение Ирана по формату участия в йеменском конфликте станет определяющим для будущего всего Ближнего Востока. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил «360», что если страна вовлечется в войну напрямую, то произойдет глобальный конфликт.

«На сегодняшний день мы не можем спрогнозировать, как развернутся события на Ближнем Востоке. Все зависит от позиции Ирана», - сказал он.

По мнению политолога, с этой точки зрения существуют два варианта развития событий. Будущее Ближнего Востока и отчасти других регионов зависит от степени вовлеченности иранской республики в противостояние Йемена со странами Запада.

«Если Иран втянется в эту войну на стороне хуситов, то это станет предвестником очередной глобальной катастрофы в регионе, и она затронет практически оба полушария Земли, в том числе США и Великобританию. Произойдут масштабные боевые действия с участием стран с разных континентов», - заявил специалист.

Геннадий Подлесный сказал, что если государство решит действовать скрыто, то это грозит меньшими последствиями для остального мира, но не ближневосточного региона. Он уверен, что гибридная война не обеспечит стабильность.

«Если же Иран решит действовать через прокси, как это принято говорить, то есть через йеменских хуситов, то масштабного конфликта не произойдет. Но случится достаточно острый для Ближнего Востока конфликт с многочисленными жертвами, и ничего с точки зрения мира и благополучия стран региона не получится», - предупредил он.

США и Великобритания в ответ на атаки по гражданским кораблям в Красном море нанесли 73 удара по объектам хуситов в Йемене. Россия осудила произошедшее. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал действия англосаксов нелегитимными.