12 января 2024, 13:05

«Почти копейки». Стало известно, во сколько США обошлись удары по объектам в Йемене

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Удары по объектам хуситов в Йемене могли стоить Соединенным Штатам около 200 миллионов долларов. Об этом РИА «Новости» рассказал политолог Сергей Полетаев.

По его словам, в масштабах военного бюджета США это «почти копейки». Если конфликт разрастется, то траты на него начнут исчисляться десятками миллиардов, подчеркнул собеседник агентства.

Президент США Джо Байден может лишиться своей должности из-за американских ударов по Йемену, отметил востоковед Сергей Серебров. Он добавил, что действия Соединенных Штатов направлены на укрепление власти в Красном море.

Член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад выразил мнение, что ударами по хуситам США и Великобритания стремятся отвлечь внимание от палестино-израильского конфликта. Однако англосаксы пожалеют об атаках на Йемен, добавил аль-Асад.

США Великобритания Войны Оружие Ближний Восток
12 января 2024, 13:45
«Предвестник глобальной катастрофы». Вовлечение Ирана в йеменский конфликт назвали определяющим
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Решение Ирана по формату участия в йеменском конфликте станет определяющим для будущего всего Ближнего Востока. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил «360», что если страна вовлечется в войну напрямую, то произойдет глобальный конфликт.

«На сегодняшний день мы не можем спрогнозировать, как развернутся события на Ближнем Востоке. Все зависит от позиции Ирана», - сказал он.

По мнению политолога, с этой точки зрения существуют два варианта развития событий. Будущее Ближнего Востока и отчасти других регионов зависит от степени вовлеченности иранской республики в противостояние Йемена со странами Запада.

«Если Иран втянется в эту войну на стороне хуситов, то это станет предвестником очередной глобальной катастрофы в регионе, и она затронет практически оба полушария Земли, в том числе США и Великобританию. Произойдут масштабные боевые действия с участием стран с разных континентов», - заявил специалист.

Геннадий Подлесный сказал, что если государство решит действовать скрыто, то это грозит меньшими последствиями для остального мира, но не ближневосточного региона. Он уверен, что гибридная война не обеспечит стабильность.

«Если же Иран решит действовать через прокси, как это принято говорить, то есть через йеменских хуситов, то масштабного конфликта не произойдет. Но случится достаточно острый для Ближнего Востока конфликт с многочисленными жертвами, и ничего с точки зрения мира и благополучия стран региона не получится», - предупредил он.

США и Великобритания в ответ на атаки по гражданским кораблям в Красном море нанесли 73 удара по объектам хуситов в Йемене. Россия осудила произошедшее. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал действия англосаксов нелегитимными.

США Великобритания Международные отношения Войны Иран Ближний Восток
12 января 2024, 13:12
ЕС отправит три эсминца в Красное море, чтобы остановить нападения хуситов
Unsplash
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Евросоюз намерен к марту отправить минимум три военных корабля в Красное море для защиты торговых судов от атак йеменских мятежников-хуситов. Об этом сообщило издание EUobserver.

«Чтобы быть эффективным, целью формирования сил должно быть как минимум три эсминца или фрегата ПВО с многоцелевыми возможностями», - указано в предложении дипломатической службы ЕС.

Миссия Евросоюза сосредоточит свое внимание на Баб-аль-Мандебском проливе. Хуситы - шиитская политическая и военная организация, контролирующая северный Йемен - несколько недель запускают беспилотники и ракеты по коммерческим судам в Красном море.

Ранее Вооруженные силы США и Великобритании ударили по объектам хуситов в районах Йемена. Россия жестко осудила обстрелы территории, назвав их пренебрежением международным правом. Член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад уверен, что США и Великобритания стремились отвлечь внимание от нападения Израиля на сектор Газа. Ранее организация публично заявила, что их нападения направлены на подрыв способности Израиля вести международную торговлю и получать оружие.

США Великобритания Израиль Военные Россия Евросоюз
12 января 2024, 12:58
Воровство стало визитной карточкой англосаксов. Захарова — об изъятии российских активов
Unsplash
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Воровство государственной, общественной и частной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала возможное изъятие российских активов.

По словам дипломата, США и Великобритания промышляют этим десятилетиями, но раньше это называлось пиратством. Потом его легализовали.

«Теперь это будет пиратство XXI века, на мой взгляд», - отметила Захарова.

МИД неоднократно комментировал тему изъятия российских активов. Нет ничего принципиально нового в отношении США к подобным вещам. Американцы изначально были среди сторонников воровства суверенных резервов РФ и смогли втянуть своих сателлитов в совершение этого вопиющего шага, считает Захарова.

«Теперь же на фоне растущих трудностей с обеспечением финансирования киевского режима работа западников по поиску любых средств, источников его содержания активизировалась», - заключила представитель МИД.

Белый дом пытается надавить на Европу , поддерживая изъятие российских активов, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американцы хотят сподвигнуть европейцев на незаконные действия.

США Великобритания Мария Захарова МИД РФ
12 января 2024, 12:56
Дипломаты не получали информацию о пострадавших в Йемене россиянах
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Информация о раненых или погибших при ударах по Йемену россиянах не поступала в дипведомство. Посольство России в ближневосточной стране сообщило об этом РИА «Новости».

«По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», - заявил представитель ведомства.

Россия официально осудила действия англосаксов. Представитель МИД Мария Захарова обвинила их в нарушении международного права.

Удары по объектам хуситов в Йемене нанесли военные США и Великобритании. По информации СМИ, союзники заранее распланировали операцию «Страж процветания» , а госсекретарь Энтони Блинкен публично предупредил мятежников об ответственности за удары по гражданским судам в Красном море. Йеменские хуситы связали атаки с желанием отвлечь внимание от действий Израиля в секторе Газа.

США Дипломатия Россия Ближний Восток

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