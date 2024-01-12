«Почти копейки». Стало известно, во сколько США обошлись удары по объектам в Йемене
Удары по объектам хуситов в Йемене могли стоить Соединенным Штатам около 200 миллионов долларов. Об этом РИА «Новости» рассказал политолог Сергей Полетаев.
По его словам, в масштабах военного бюджета США это «почти копейки». Если конфликт разрастется, то траты на него начнут исчисляться десятками миллиардов, подчеркнул собеседник агентства.
Президент США Джо Байден может лишиться своей должности из-за американских ударов по Йемену, отметил востоковед Сергей Серебров. Он добавил, что действия Соединенных Штатов направлены на укрепление власти в Красном море.
Член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад выразил мнение, что ударами по хуситам США и Великобритания стремятся отвлечь внимание от палестино-израильского конфликта. Однако англосаксы пожалеют об атаках на Йемен, добавил аль-Асад.