Почти 850 палестинцев погибли с начала эскалации конфликта с Израилем
С начала эскалации конфликта с Израилем погибли минимум 849 палестинцев. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в Telegram-канале.
«Сектор Газа: 830 мучеников. <…> Западный берег: 19 мучеников», - указали в Минздраве.
В Газе число раненых достигло 4250. На Западном берегу пострадали 110 человек. В секторе Газа, по данным на начало 2023 года, проживают около 2,3 миллиона мирных жителей.
Эскалация палестино-израильского конфликта длится уже четыре дня.
Боевики ХАМАС 7 октября совершили массированный обстрел территории соседнего государства. Известно о более чем 800 погибших израильтянах.
Армия обороны Израиля запустила масштабную кампанию против сектора Газа , цель которой - полное уничтожение движения ХАМАС. Власти страны перестали поставлять палестинцам воду, электричество и перекрыли ввоз продуктов.
За вторник, 10 октября, армия Израиля поразила свыше 250 объектов ХАМАС и их союзников в Газе.