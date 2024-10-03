Почти 80 человек утонули в конголезском озере

«Железный купол» — наиболее известный противоракетный щит Израиля. Как работает эта система ПРО, в чем ее главные особенности и почему она не смогла эффективно справиться с массированной ракетной атакой Ирана 1 октября, разбирался 360.ru.

Как работает система «Железный купол» В состав одной батареи «Железного купола» входит многоцелевая радиолокационная станция EL/M-2084, центр управления огнем и пусковые установки по 20 ракет в каждой. Таких установок может быть три или четыре. Все части комплекса объединяет беспроводная высокозащищенная связь.

Для перехвата в этой системе ПРО используются трехметровые ракеты «Тамир» с твердотопливным двигателем. Разгоняются такие перехватчики до 730 метров в секунду.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя эти данные, констатировал, что «Железный купол» очевидно не справился со своими задачами.

Кто придумал систему «Железный купол» Разработка «Железного купола» началась в начале нулевых. Над системой работали государственная оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd. и Israel Aerospace Industries.

Впервые ее использовали в марте 2011-го, в апреле того же года «Железный купол» перехватил восемь ракет, запущенных из сектора Газа. За год система успешно сбила 93 воздушные цели.

«Представьте себе, их летит 400, а Израиль может отстрелять только 20. Все, все остальное это пролетает, это бьет», - указал Баранец.

Военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отмечал ранее, что «Железный купол» Израиля способен отразить до 300 ракет за один запуск. Но тут, правда, надо принимать во внимание, что эта система рассчитана на борьбу с простейшими ракетами, которые имелись у ХАМАС, - теми же дешевыми «Кассамами».

«За один запуск „Железный купол“ может отразить 300 ракет. В Израиле 10 батарей по три установки. В каждой установке 20 ракет, итого 600 ракет. В среднем, по общепризнанным подсчетам, на одну ракету требуется две противоракеты», - пояснял он в беседе с Lenta.ru.

Что такое «Железный купол» Израиля «Железный купол» (Iron Dome) - израильская система ПРО, созданная для защиты от тактических неуправляемых ракет и артиллерийских снарядов, выпущенных с расстояния от четырех до 70 километров.

Каждая батарея «Железного купола» охватывает территорию в 150 «квадратов». Причем запуск «Тамиров» происходит, когда ракеты противника направлены именно на жилой район.

При поражении перехватчик взрывается рядом с целью, а не попадая непосредственно в нее. Если же система рассчитывает, что вражеский снаряд рухнет в пустыне, выстрел не тратят.

Военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов в беседе с 360.ru не исключил, что Израиль также может заниматься разработкой другой системы противоракетной обороны.

«„Железный купол“ у них против систем РСЗО, против ракет, которые выпускает с территории Ливана „Хезболла“. Но против ракет, которые выпускают йеменские хуситы и Иран, работает, в частности, „Праща Давида“. А модернизация купола или разработка новых решений нужна, чтобы засекать гиперзвуковые цели и перехватывать их», - пояснил специалист.

Как Ирану удалось прорвать «Железный купол» О массовом запуске ракет из Ирана ЦАХАЛ объявил около 19:30 1 октября. По всей стране прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Примерно через час военные объявили, что атака завершилась, тревогу отменили. Позже представители командования армии Израиля заявили о том, что со стороны Ирана выпустили около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.

При этом The Jerusalem Post опубликовала данные о том, что по израильской территории их выпустили порядка 500.

Иранские СМИ, в свою очередь, сообщали, что для удара 1 октября впервые применялись гиперзвуковые ракеты. Но официально это тоже пока так и не подтвердили.

В марте 2021 года Минобороны Израиля объявило, что завершило модернизацию «Железного купола» , чтобы справиться с дополнительным «набором воздушных угроз». Также в ведомстве отметили, что успешность серии испытаний, включавших перехваты ракетных залпов, а также одновременные перехваты нескольких беспилотных летательных аппаратов.

В мае 2023 года стало известно об успешном завершении испытаний морского варианта «Железного купола» под названием «Защитный купол» - еще одной ступени в многоуровневой системе ПВО и ПРО Израиля.

Размещается «Защитный купол» на корветах типа «Саар-6». Главная его цель - в защите морских газодобывающих платформ.

При анализе ситуации 1 октября, нужно принимать во внимание массированность удара, продолжил специалист, при таком объеме ракет купол становится малоэффективным, будучи не в силах справится со столь интенсивным налетом.

Тем более, если иранский Корпус стражей исламской революции, как утверждает местное агентство IRIB, использовал гиперзвуковые баллистические ракеты средней дальности «Фаттах».

«Все гиперзвуковые ракеты достигли цели - поразили военно-воздушную базу Неватим, на которой базировались самолеты F-35, три военные базы и ряд объектов по всей территории Израиля. То есть, „Железный купол“ не справился в этот раз», - подчеркнул он в комментарии РИА «Новости».

Виктор Баранец при этом обратил внимание, что власти Израиля никогда не признаются в больших потерях. Однако, предупредил собеседник 360.ru, скрыть правду не получится, поскольку на территории страны работают иранские разведчики.

Недостатки ракетной обороны Израиля Говоря о минусах «Железного купола», в первую очередь стоит сказать о том, что против баллистических ракет он практически бессилен, в силу того, что работает в основном по ракетам систем залпового огня, заявил 360.ru военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов.

Подробности работы израильской системы ПРО в мае 2021 года раскрыла Deutsche Welle*. По данным газеты, израильские военные могут перемещать установки с ракетами-перехватчиками по всей территории страны с помощью мобильных блоков (всего их 10).

Запуск одной ракеты-перехватчика, как утверждает DW*, обходится Израилю в 66 тысяч евро (порядка шесть миллионов рублей). Этим как раз и объясняется то, что военные сбивают только те цели, которые угрожают населенным пунктам.

Как модернизировали ПРО «Железный купол» Эффективность «Железного купола» оценивали в 90%. По крайней мере, такую оценку давал ее производитель.

Также Кнутов предупредил, что ракетные удары по израильской территории будут продолжаться и будут очень внушительными.

«Мы сейчас с вами становимся свидетелями абсолютно нового явления в мире - начала военного противостояния Большого Запада с Глобальным Югом. Вот это фундаментально новое явление, о котором пока еще никто не говорит», - заключил Кнутов.

*Deutsche Welle признана СМИ-иноагентом в России.

По оценке военного обозревателя «Комсомольской правды», полковника в отставке Виктора Баранца, «Железный купол» попросту не справился с огромной нагрузкой - локаторы и радары системы были не в силах переварить такой объем ракет.

«Это прием популярный, и это одна из сложнейших проблем любой противовоздушной обороны - и российской, и еврейской, иранской, и американской, и французской. У всех эта одна проблема», - объяснил он в беседе с 360.ru.

Отдельно эксперт подчеркнул, что пока средства защиты, которое могло бы засечь абсолютно все выпущенные ракеты, не существует.

«С помощью таких ракет Иран смог нанести удар и по военным израильским базам и другим объектам. Плюс есть данные, что пострадало более 20 самолетов F-35. Так что вероятность того, что и дальше израильская или американская ПВО смогут справляться с гиперзвуковыми ракетами близка к нулю», - констатировал собеседник 360.ru.

Первые две батареи «Железного купола» начали боевое дежурство весной 2011 года. Во время крупнейшего с 2014 года обострения палестино-израильского конфликта, когда в течение 10 дней из сектора Газа запустили свыше 4,3 тысячи ракет, ПРО Израиля тогда перехватила более 90% целей.

Какие цели поразил Иран в Израиле 1 октября По информации Axios , одной из целей Ирана была штаб-квартира израильской разведки «Моссад». На здание были нацелены десятки ракет, однако ни одна из них до него не достигла, подчеркнул источник издания.

Стоит отметить, что израильская сторона в принципе отрицает масштабный ущерб из-за атаки 1 октября, уверяя, что он минимальный. В Иране тем временем говорят о поражении сразу нескольких объектов ЦАХАЛ. Среди них - четыре базы, одна из которых - Неватим, где базировались самолеты F-35. К слову, были сообщения и об уничтожении порядка 20 истребителей.

В оборонном предприятии Rafael Defence Systems отмечали, что каждая установка «Железного купола» может обеспечить защиту среднего по размеру города. А для обеспечения безопасности всей страны достаточно 13 установок.

Однако нельзя забывать и о том, что у Израиля есть не только «Железный купол», но и другие эшелоны обороны, продолжил он, в частности, речь идет о системе «Праща Давида» (David’s Sling), которая уничтожает пропущенные куполом ракеты.