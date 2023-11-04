Почти 60 человек задержали в Берлине на акции в поддержку Палестины

По данным издания, активисты нарушили правила проведения манифестации. Они размещали антисемитские плакаты, многих заподозрили в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти.

Одна из протестующих напала на журналиста, еще один активист угрожал представителю СМИ расправой. Все это стало поводом для задержаний. По оценкам полиции, участниками акции в поддержку Палестины стали 8,5 тысячи человек.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября, когда боевики движения ХАМАС выпустили из сектора Газа тысячи ракет по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ объявил о проведении контртеррористической операции «Железные мечи». Позже израильские военные сообщили о полной блокаде сектора Газа.

Президент России Владимир Путин заявил, что бомбардировки сотен тысяч мирных жителей палестинского анклава ничем нельзя оправдать. Он добавил, что власти Израиля начали мстить ХАМАС по принципу коллективной ответственности.