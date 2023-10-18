Почти 500 человек стали жертвами удара по больнице в Газе

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В министерстве уточнили, что всего жертвами атаки стал 471 человек. Ранее Минздрав сектора Газа заявлял о более 800 погибших и раненых при ударе по больнице.

Министерство анклава обвинило в обстреле медицинского учреждения Армию обороны Израиля. ЦАХАЛ, в свою очередь, возложил ответственность за случившееся на палестинское движение «Исламский джихад» *.

Как сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви, группировка не атаковала больницу специально. По его словам, на здание госпиталя упала «плохо сделанная ракета».

Президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и катастрофой. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и призвал как можно скорее прекратить палестино-израильский конфликт.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.