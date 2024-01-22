22 января 2024, 16:10

Почти 50 тысяч британских предприятий оказались на грани банкротства

Unsplash
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Многие предприятия в Великобритании оказались в критической финансовой ситуации. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Всего более 47 тысяч предприятий страны близки к банкротству. По данным газеты, число заводов в критической финансовой ситуации растет уже второй квартал подряд. На тяжелое положение британских производителей влияют высокая инфляция и процентные ставки, которые только увеличивают расходы и «ослабляют потребительские настроения».

Компания Begbies Traynor Red Flag Alert, занимающаяся измерением базовых финансовых состояний предприятий, подготовила отчет. Согласно ему, по сравнению с прошлым кварталом количество заводов на грани банкротства выросло на 25,9%.

«В результате чего к началу 2024 года в Великобритании более 47 тысяч предприятий будут близки к краху», - уточнили авторы статьи.

В Госдуму внесли проект закона о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, подписанное 25 мая 1956 года. В тексте отметили, что оно несет «преимущественно одностороннюю направленность», тогда как соразмерной выгоды для РФ в нем нет.

Великобритания Законы Заводы
22 января 2024, 16:07
Путин примет участие в церемонии начала строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции 23 января примет участие в церемонии по случаю заливки первого бетона в основание четвертого по счету энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Об этом сообщил сайт Кремля.

В церемонии начала строительства энергоблока АЭС также будет участвовать президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Проект сооружения первой египетской атомной электростанции реализует госкорпорация «Росатом».

В пресс-службе Кремля добавили, что всего в Египте на основе российско-египетского межправительственного соглашения от 2015 года планируется построить четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.

Строительство третьего энергоблока началось в мае 2023 года. Сооружение АЭС «Эд-Дабаа» стало первым масштабным проектом Росатома на территории Африки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что график Путина в ближайшие дни будет насыщенным. Помимо участия в церемонии начала строительства АЭС глава государства планирует совершить несколько региональных поездок и международных контактов.

Кремль Египет Строительство Владимир Путин АЭС Росатом
22 января 2024, 14:58
Супруги-россияне погибли в разбившемся в Афганистане самолете
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В самолете Falcon 10 в Афганистане погибли супруги из Волгодонска Ростовской области. Информацию подтвердил телеканалу «Звезда» посол России Дмитрий Жирнов.

Дипломат добавил, что четверо выживших членов экипажа находятся в Кабуле. Российские дипломаты уже встретились с ними.

О том, что на борту были двое россиян, сообщалось почти сразу после ЧП, однако данных об их судьбе не поступало. СМИ писали, что известный в Волгодонске бизнесмен отдыхал с 64-летней женой в Таиланде, но медики диагностировали у женщины септический шок - предварительно, у нее была аллергия на обезболивающее. Пациентку отправили в госпиталь, где она находилась в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. В итоге после праздников ее решили перевезти в Россию.

На борту самолета выжили четверо из шести. Отец одного из пилотов, офицер-ракетчик Аркадий Грачев в беседе с «360» призвал называть случившееся не «катастрофой», а «жесткой посадкой», поскольку самолет развалился, но большинство людей выжили. Он признался, что гордится сыном и считает, что он и другие пилоты совершили подвиг, посадив самолет в горах.

Афганистан Самолеты
22 января 2024, 12:22
Канделаки запретят въезд в Казахстан
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Российской телеведущей Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Такое заявление сделал представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщило КазТАГ.

«Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», - заявил Смадияров.

Причиной, как указало агентство, стала публикация журналистки в Telegram-канале «о вытеснении русского языка». Она привела в пример инициативу о переименовании нескольких железнодорожных станций.

Ранее Канделаки рассказала, что началась работа над третьим ремейком советской комедии. В новогодние праздники в эфир вышел фильм под названием «Иван Васильевич меняет все», которая стала сатирической пародией на комедию «Иван Васильевич меняет профессию».

Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая и продюсер. С сентября 2021 года - заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». В феврале 2022 года она стала директором телеканала ТНТ.

Казахстан Русский язык Фильмы Телевидение
22 января 2024, 12:03
Лукашенко проведет переговоры с Путиным перед заседанием Высшего госсовета
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в формате один на один. Об этом сообщил глава республики на заседании с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Видео с встречи опубликовали в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко запланировал встречу с Путиным перед грядущим заседанием Высшего госсовета (ВГС). Он отметил, что примерная повестка мероприятия уже готова. Но никто не запрещает вносить изменения, уточнил RT.

«Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры даже в формате один на один, <…>, обсудим принципиальные вопросы», - подчеркнул президент Белоруссии.

Приоритетным вопросом заседания ВГС он назвал выполнение союзных программ по углублению экономической интеграции.

Лукашенко назвал 2024-й год шумным и сложным. По его словам, в наступившем году мир ждут грандиознейшие события.

Белоруссия Александр Лукашенко Переговоры Владимир Путин Союзное государство

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