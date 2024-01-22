Всего более 47 тысяч предприятий страны близки к банкротству. По данным газеты, число заводов в критической финансовой ситуации растет уже второй квартал подряд. На тяжелое положение британских производителей влияют высокая инфляция и процентные ставки, которые только увеличивают расходы и «ослабляют потребительские настроения».

Компания Begbies Traynor Red Flag Alert, занимающаяся измерением базовых финансовых состояний предприятий, подготовила отчет. Согласно ему, по сравнению с прошлым кварталом количество заводов на грани банкротства выросло на 25,9%.

«В результате чего к началу 2024 года в Великобритании более 47 тысяч предприятий будут близки к краху», - уточнили авторы статьи.

В Госдуму внесли проект закона о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, подписанное 25 мая 1956 года. В тексте отметили, что оно несет «преимущественно одностороннюю направленность», тогда как соразмерной выгоды для РФ в нем нет.