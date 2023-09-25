Почти 5 тысяч вынужденных переселенцев въехали в Армению из Нагорного Карабаха

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В ведомстве отметили, что 3900 жителей Нагорного Карабаха уже зарегистрировались, 950 граждан проходят стадию идентификации.

«По состоянию на 12:00 часов (11:00 по Москве - прим. ред.) 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 4850 вынужденных переселенцев», - указали в пресс-службе.

Тех, у кого заранее не было определенного места жительства, правительство обеспечило жильем.

«Регистрация потребностей в целях оказания помощи продолжается», - подчеркнули в заявлении.

Ранее правительство Армении сообщало о трех тысячах переселенцев , прибывших в страну с территории Нагорного Карабаха.

Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября, назвав свои действия «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Армения, в свою очередь, сочла это агрессией и заявила, что подразделений республики в регионе нет.

Встреча Азербайджана и карабахских армян состоялась 21 сентября в Евлахе. На ней представители сторон обсудили планы по интеграции.

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