01 января 2024, 14:53

Почти 400 человек задержали в новогоднюю ночь во Франции

Global Look Press
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В новогоднюю ночь во Франции полицейские задержали 380 человек. Об этом в соцсети X сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«По всей стране провели 380 задержаний, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Запуски фейерверков в неразрешенных местах сократились на 80%», - написал он.

Кроме того, во Франции во время беспорядков в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей, что на 10% меньше, чем в 2022 году.

Дарманен отмечал, что для обеспечения порядка в республике задействовали порядка 90 тысяч жандармов и полицейских на фоне введения максимального уровня террористической опасности.

В ноябре во французском городе Роман-Сюр-Изер произошли массовые волнения из-за смерти подростка после удара ножом. Протестующие переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, требовали от правительства справедливости и правосудия.

Задержания Беспорядки Франция
01 января 2024, 15:09
Россия заняла пост председателя Содружества Независимых Государств
РИА «Новости»
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Пост председателя Содружества Независимых Государств (СНГ) с 1 января 2024 года перешел к России. Основными целями на этом посту назвали укрепление объединения, повышение его международного авторитета и развитие сотрудничества с другими международными организациями и государствами. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля Концепции председательства РФ в СНГ.

Также ключевыми задачами страна-председатель поставила создать из СНГ площадку для многостороннего политического диалога для координации внешнеполитической деятельности, а также продвижения совместных международных инициатив.

В частности, речь идет о развитии связей с Евразийским экономическим союзом, Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотрудничеств (ШОС), БРИКС, форумом «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» и другими.

Участники объединения должны сильнее интегрироваться в едином экономическом пространстве, нарастить сотрудничество в сферах энергетики, промышленности, аграрном секторе цифровизации, вопросах транспорта, связи, экологии, защиты климата, а также усилить совместную работу в научном и инновационном секторах.

Механизмы в области совместного противостояния традиционным и новым вызовам и угрозам для стран-участниц требуют усовершенствования и дальнейшего углубления сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности.

Кроме того, деятельность СНГ необходимо совместить с другими видами совместной работы для создания Большого Евразийского партнерства, в рамках которого объединятся все государства и организации региона.

В торгово-экономической области приоритет отдадут реализации первой части плана Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, который включает развитие зоны свободной торговли, стимулирование сотрудничества бизнеса, согласование таможенных служб и антимонопольной политики, а также обеспечение справедливых условий конкуренции.

Для укрепления финансового суверенитета стран СНГ использование национальных валют во взаимных расчетах увеличат, а также создадут независимую расчетную инфраструктуру для установления прямых корреспондентских связей между банками, а также внедрение трансграничных платежных механизмов.

Важным направлением работы станет противостояние внешнему влиянию на культуру государств-участниц СНГ. Россия продолжит принимать меры для противостояния фальсификации истории и попыток реабилитации нацизма.

Особое внимание уделят подготовке мероприятий в честь Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом. Также продолжится работа по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы.

Россия Содружество независимых государств
01 января 2024, 14:26
Землетрясение в японской Исикаве назвали самым мощным за 139 лет
Global Look Press
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Землетрясение в японской префектуре Исикава 1 января стало самым мощным на территории региона с 1885 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного метеорологического агентства.

Специалисты отметили, что более ранней статистики у них нет. Также они отметили, что предупреждение о возникновении цунами объявляли впервые с 2011 года в этой части страны.

Кроме того, сейсмологи не исключили, что в течение ближайшей недели вероятно повторение подземных толчков магнитудой до семи баллов, а особенно - в ближайшие три дня.

Днем в западной части Японии произошло несколько землетрясений , власти объявили о риске цунами и приостановили движение высокоскоростных поездов. Самые сильные толчки почувствовали жители Токио, Киото и Осаки, отмечал RT.

Без электричества остались более 32 тысяч домов , информация о пострадавших пока не поступала.

Землетрясения Япония
01 января 2024, 13:45
Врачи Таиланда нашли наркотики в крови капитана попавшего в аварию с россиянами катера
Global Look Press
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Следы наркотика с содержанием метамфетамина показал первый тест капитана прогулочного катера, который с российскими туристами на борту врезался в скалы недалеко от острова Пхукет. Об этом со ссылкой на заместителя начальника управления здравоохранения провинции Таиланда Сомсука Сампханпратипа сообщила газета The Bangkok Post.

Авария с катером в Таиланде произошла в минувшее воскресенье, 31 декабря. В результате происшествия от полученных травм погибла пятилетняя девочка из России, еще семь российских туристов получили серьезные ранения. Трое из них уже вышли из больницы. Также травмы получили капитан катера и его помощник Представитель управления здравоохранения подчеркнул, что первая проба, которую взяли врачи, показала, что у управлявшего катером мужчины в анализах обнаружили остатки наркотического вещества, содержащее амфетамин.

Сам капитан находится без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После аварии он получил множественные травмы, включая сотрясение головного мозга и повреждение позвоночника.

В ближайшее время врачи возьмут на анализы новые образцы биоматериалов, чтобы подтвердить свои выводы об употреблении наркотиков управляющим катером. Также на тестирование на запрещенные вещества направили помощника капитана.

Комментируя состояние остающихся в больнице российских туристов, Сомсук Сампханпратип сообщил, что врачи занимаются 45-летней россиянкой, у которой диагностировали разрыв печени и перелом костей таза, мужчиной с поврежденными легкими и трехлетним ребенком, получившим серьезный удар по голове.

Об аварии с катером, в которой погибла пятилетняя девочка , ранее заявил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Он добавил, что среди пострадавших - шестеро россиян, в том числе дети. Сотрудники дипмиссии посетили их в больницах.

Наркотики Дети Больницы Туризм Россия Таиланд
01 января 2024, 13:45
Казахстан поднял тариф на транзит российской нефти
РИА «Новости»
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Казахстан с 1 января поднял тариф на услуги по транзиту российской нефти по участку магистрального трубопровода «ТОН-2». Об этом сообщила пресс-служба оператора «КазТрансОйл».

Новая стоимость прокачки нефти из России составит 11,28 доллара на расстояние 1000 километров за тонну без учета НДС. В начале декабря повышение тарифов утвердил председатель компании, но тут момент стоимость транзита на это расстояние составляло 9,3 доллара.

Участок нефтепровода Новосибирск-2 - Омск - Туймазы проходит по территории Казахстана и России, максимальный объем прокачки составляет до 10 миллионов тонн в год.

По Казахстану пролегает фрагмент нефтяной трубы протяженностью 186,25 километра, Россия поставляет по нему сырье в Узбекистан и Китай.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что у республики есть все возможности для наращивания объемов поставок нефти в Германию, писал RT.

Казахстан Нефть Россия

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