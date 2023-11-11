Почти 40 младенцев погибли в больнице «Аш-Шифа» в Газе

«В больнице Аль-Шифа из-за нехватки кислорода умерли 39 младенцев», - указал Май аль-Каила.

По данным агентства, новорожденные погибли внутри инкубатора. Всего там находились 45 недавно появившихся на свет детей. Министр подчеркнул, что нехватка кислорода равносильна смертному приговору для всех оставшихся в медучреждении младенцев. При этом топлива хватит лишь до вечера 11 ноября.

Май аль-Каила добавил, что 20 из 30 больниц палестинского анклава закрылись. Из-за этого персонал оставшихся медучреждений оказался вынужден обслуживать клиентов на полу и без анестезии.

Ранее представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля не позволит поставлять топливо в сектор Газа , несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН.