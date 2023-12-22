22 декабря 2023, 10:50

Почти 4 тысячи грузовиков встали в пробку на украинско-польской границе

Global Look Press
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На украинском КПП на границе с Польшей скопилось 3,9 тысячи грузовиков. Об этом рассказал представитель государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко на телемарафоне, трансляцию которого вели на YouTube-канале.

По его словам, на границе заблокировали сразу четыре направления. По состоянию на утро пятницы, 22 декабря, в пробке на территории Польши в сторону Украины скопилось 3,9 тысячи грузовых машин.

«Больше всего напротив пункта пропуска „Ягодин“ - более 1,7 тысячи грузовиков», - подчеркнул он.

Машины двигаются, но гораздо меньше, чем до начала блокировки, уточнил Демченко. Серьезный затор образовался на самом большом инфраструктурном объекте и направлении «Ягодин». За 21 декабря его пересекло около 170 грузовиков.

В начале ноября водители начали блокировать КПП на границе с Украиной. Своеобразный протест начался из-за того, что поляки стали терять работу из-за конкуренции с соседями. Во время забастовки на границе скончались три украинских дальнобойщика.

Украина Польша
22 декабря 2023, 10:51
Сенатор посоветовал США ответить на удары по торговым судам в Красном море
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Атаки йеменских хуситов на торговые суда в Красном море участились. США давно следовало вмешаться в ситуацию. Если военные не сделают этого сейчас, пострадают американцы, предупредил в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.

«Рано или поздно погибнут американцы, и это [атаки хуситов на суда] нанесет ущерб американской экономике», - сказал он.

Том Коттон согласился с тем, что «американская военная мощь» могла бы решить проблему в Красном море. Однако он раскритиковал Белый дом за нерешительность - по мнению политика, отправить туда военных следовало два месяца назад, после первой атаки в сторону Израиля.

Он сравнил эскалацию проблемы в Красном море с нападениями на американские военные базы в Сирии и Ираке. Сенатор уверен, что обстрелов стало больше из-за бездействия США.

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» захватило израильское грузовое судно Galaxy Leader. Его лидер заявил, что с моряками поступят по закону ислама. Затем хуситы атаковали эсминец ВМС США Mason , французский многоцелевой фрегат Languedoc и три коммерческих судна.

США
22 декабря 2023, 09:42
Глава ЦРУ стал посредником США по освобождению заложников ХАМАС
Global Look Press
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Глава ЦРУ Уильям Бернс стал ключевой фигурой со стороны США в вопросах, которые касались освобождения удерживаемых в Газе заложников. В этом ему помогли так называемая «челночная дипломатия» и знание арабского языка, написало агентство Bloomberg.

По данным агентства, Бернс встретился с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа, а также с высокопоставленными лицами Катара. Bloomberg утверждает, что директор ЦРУ содействовал проведению переговоров о перемирии в Газе и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС.

В ЦРУ отказались комментировать действия Бернса. В Совете нацбезопасности США также не подтвердили эту информацию.

До этого издание Axios со ссылкой на источники в США и Израиле писало, что Бернс планировал новые встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и руководителем «Моссада». Американский чиновник хотел обсудить с ними новую сделку по освобождению заложников.

По данным Wall Street Journal, ХАМАС пока не готов обсуждать с Израилем очередную гуманитарную паузу для обмена заложниками. При этом в Тель-Авиве согласны на двухнедельное перемирие.

США Конфликт Израиля и Палестины
22 декабря 2023, 09:27
Возможность использования активов России для Украины оценили в Белом доме
Global Look Press
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Власти США поддержали точку зрения, что говорить о возможности передачи Украине заблокированных активов России пока слишком преждевременно. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Слишком рано говорить о таком развитии ситуации. Мы нацелены на согласие конгресса на выделение нового пакета военной помощи Украине», - сказал он.

Американские СМИ сообщали, что администрация президента Джо Байдена начала переговоры с союзниками о вероятности использования заблокированных активов России для поддержки Украины. Дискуссии по линиям юристов, дипломатов и экономистов в последнее время существенно усилились.

Замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад Уимблдонский заявлял, что ведомство изучит правовую основу конфискации российских активов в пользу Украины. По его словам, в этом процессе важно учесть положения международного права.

Глава Минфина России Антон Силуанов предупреждал, что страна даст симметричный ответ на конфискацию замороженных активов.

США Россия
22 декабря 2023, 09:08
План ВСУ по захвату Крыма назвали криком отчаяния
РИА «Новости»
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Намерение Вооруженных сил Украины захватить Крым является криком отчаяния. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял об уверенности в том, что ВСУ смогут установить контроль над Крымом в следующем году. Он назвал это стратегической целью.

«Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удается выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев», - высказался Мурадов.

Он добавил, что планы по захвату Крыма - крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты.

Также Умеров сообщал, что в следующем году власти страны привлекут к военной службе украинцев , уехавших за пределы страны. По его словам, речь идет о мужчинах от 25 до 60 лет, которые перебрались в Германию и другие государства.

Крым Украина

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