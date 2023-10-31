Более двух миллионов человек попали в ловушку в секторе Газа. Они остались без снабжения и в условиях хаоса. Многие жители погибли, из них 70% - женщины и дети, заявил на заседании Совета Безопасности ООН генеральный комиссар Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. Об этом сообщили на сайте организации.

В секторе Газа, по его словам, нет безопасных мест, мирные жители гибли в поисках убежища. Из-за принудительной эвакуации более 670 тысяч человек спрятались в переполненных школах и подвалах БАПОР. Толпы людей ринулись к складам и распределительным центрам организации. Из-за нарушения гражданского порядка, по словам Филиппа Лаззарини, работа организации и въезд гумконвоев могут стать невозможными.

Он сообщил, что почти 70% погибших составили дети и женщины. За три недели в Газе убили почти 3200 детей - больше, чем ежегодно в конфликтах по всему миру с 2019 года.

«Это не может быть „побочным ущербом“. <…> Израиль осуществляет коллективное наказание», - сказал он.

Постоянный наблюдатель от Палестины Рияд Мансур уточнил, что в секторе Газа погибли 8000 палестинцев, в том числе более 3000 на юге анклава. Половину домов разрушили, более 1,4 миллиона человек остались без жилья.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газа. Еврейское государство вынудило людей покинуть свои дома и подвергло их коллективному наказанию.