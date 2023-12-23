23 декабря 2023, 17:57

Почти 300 автомобилей встали в пробку на границе Польши и России

РИА «Новости»
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Пробка из около 300 автомобилей образовалась на границе Польши с Россией. Об этом сообщил калининградский Telegram-канал «Клопс».

«Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново - Гжехотки) 22 декабря, время 16:30», - уточнили в публикации.

По данным канала, в очереди до въезда насчитали более 300 машин. Время ожидания прохождения границы, предположительно, составляет более суток. Почти все автомобили ехали из Германии, также среди авто заметили машины с чешскими и бельгийскими номерами.

Польские власти ввели запрет на въезд на территорию страны легковых машин с российскими номерами с 17 сентября в связи с действием санкций Евросоюза. Запрет коснулся коммерческих и частных автомобилей.

Подобные ограничения также ввели в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Кроме того, под запрет на ввоз в Евросоюз из России туристами подпали личные вещи, которые относятся к предметам роскоши.

Россия Машины Польша
23 декабря 2023, 19:08
Число погибших в секторе Газа превысило 20 тысяч
Global Look Press
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Количество жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября превысило 20 тысяч. Об этом сообщил в Telegram-канале Минздрав анклава.

«Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 258 человек, еще 53 688 получили ранения», - указали в ведомстве.

На прошлой неделе при обстреле лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли десятки человек. Жертвами израильской бомбардировки стали более 100 людей, еще 20 получили ранения. Около 100 пострадавших могли погибнуть под завалами.

Накануне телеканал Makan 33 сообщил, что власти Израиля готовы объявить перемирие на 14 дней при условии освобождения десятков заложников, удерживаемых в секторе Газа. Однако пока стороны конфликта не смогли достичь договоренности.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
23 декабря 2023, 18:49
Неизвестный беспилотник атаковал судно у берегов Индии
Global Look Press
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Неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал торговое судно у берегов Индии. Пострадавших нет, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X (бывший Twitter).

Атаку БПЛА зафиксировали в 200 милях к юго-западу от индийского города Веравал. После нее на судне произошел взрыв и начался пожар.

«Возгорание потушили, пострадавших нет. Власти начали расследование», - уточнили в управлении.

По данным агентства Ani , удар пришелся на перевозящее сырую нефть судно Chem Pluto, в его экипаж входят 20 индийцев. Представители министерства обороны Индии направили береговую охрану к пострадавшему танкеру, который шел в Мангалор из порта Саудовской Аравии.

Ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» захватило израильское грузовое судно Galaxy Leader. После этого хуситы совершили атаку на эсминец ВМС США Mason , французский многоцелевой фрегат Languedoc и три коммерческих судна.

Великобритания Индия Беспилотники
23 декабря 2023, 12:42
Кража работы Бэнкси в Лондоне попала на видео
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Двое темнокожих мужчин в Лондоне похитили со столба знак «Стоп», на котором уличный художник Бэнкси дорисовал дронов. Момент кражи попал на видео, его опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

Стрит-арт Бэнкси украли через час после того, как подтвердилось его авторство. Вероятно, злоумышленники планировали заработать на перепродаже работы.

Художник не объяснил, почему нарисовал на дорожном знаке три летящих дрона. Однако СМИ интерпретируют рисунок как призыв прекратить израильские удары по Газе.

Бэнкси в том числе известен антивоенными работами. В 2005 году он изобразил серию граффити на бетонной стене, отделяющей Западный берег реки Иордан от израильской территории.

Рисунки Бэнкси продают на аукционах за рекордные суммы. К примеру, «Любовь в мусорном ведре» выставляли за 25 миллионов долларов.

Ранее в украинском Гостомеле пропал стрит-арт Бэнкси , изображавший домохозяйку в противогазе.

Великобритания Бэнкси
23 декабря 2023, 12:32
Иран заподозрили в причастности к нападениям хуситов в Красном море
РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена заподозрила Иран в причастности к подготовке нападений хуситов в Красном море. Об этом агентству Reuters сообщила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

«Нам известно, что Иран участвовал в планировании операций в Красном море против торговых судов», - отметила она.

Уотсон отметила, что такая информация согласуется с поддержкой Ираном дестабилизирующих действий в регионе со стороны хуситов.

«Для нас это серьезный вызов, который потребует обязательного международного ответа, - подчеркнула представитель Белого дома.

Журналисты агентства обратились за комментариями к официальным лицам Ирана, они опровергли эти сведения.

Сенатор Том Коттон отмечал, что США следует вмешаться в ситуацию с нападением на торговые суда в Красном море. По его словам, если американские военные этого не сделают, то ситуация только ухудшится.

США Иран

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