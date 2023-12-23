Почти 300 автомобилей встали в пробку на границе Польши и России
Пробка из около 300 автомобилей образовалась на границе Польши с Россией. Об этом сообщил калининградский Telegram-канал «Клопс».
«Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново - Гжехотки) 22 декабря, время 16:30», - уточнили в публикации.
По данным канала, в очереди до въезда насчитали более 300 машин. Время ожидания прохождения границы, предположительно, составляет более суток. Почти все автомобили ехали из Германии, также среди авто заметили машины с чешскими и бельгийскими номерами.
Польские власти ввели запрет на въезд на территорию страны легковых машин с российскими номерами с 17 сентября в связи с действием санкций Евросоюза. Запрет коснулся коммерческих и частных автомобилей.
Подобные ограничения также ввели в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Кроме того, под запрет на ввоз в Евросоюз из России туристами подпали личные вещи, которые относятся к предметам роскоши.