Почти 300 автомобилей встали в пробку на границе Польши и России

«Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново - Гжехотки) 22 декабря, время 16:30», - уточнили в публикации.

По данным канала, в очереди до въезда насчитали более 300 машин. Время ожидания прохождения границы, предположительно, составляет более суток. Почти все автомобили ехали из Германии, также среди авто заметили машины с чешскими и бельгийскими номерами.

Польские власти ввели запрет на въезд на территорию страны легковых машин с российскими номерами с 17 сентября в связи с действием санкций Евросоюза. Запрет коснулся коммерческих и частных автомобилей.

Подобные ограничения также ввели в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Кроме того, под запрет на ввоз в Евросоюз из России туристами подпали личные вещи, которые относятся к предметам роскоши.