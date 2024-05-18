Почти 30 человек пострадали в Бишкеке во время ночных беспорядков

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В ночь на 18 мая за помощью врачей обратились 29 человек, 15 из них доставили в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь.

«Остальным была оказана помощь на месте», - отметили в ведомстве.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев побывал в отделении лицевой хирургии нацгоспиталя - там находится раненый пакистанец. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти, мужчину готовят к операции.

Около тысячи человек собрались в Бишкеке на акции из-за массовой драки с иностранцами. Позже МВД Киргизии сообщило о стабилизации ситуации. Демонстранты разошлись в результате переговоров с полицией.