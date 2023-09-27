Почти 200 военнослужащих Азербайджана погибли во время операции в Нагорном Карабахе

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«В ходе местных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих. <…> Пострадали 511 военнослужащих и одно гражданское лицо», - объявили медики.

Список жертв опубликовало Минобороны Азербайджана. В него внесли 180 имен. В Минздраве уточнили, что 12 погибших - сотрудники МВД, еще один не являлся офицером.

Личности 11 человек установят по результатам судебно-медицинской и судебно-генетической экспертиз. Лечением пострадавших, по информации ведомства, занялись профессиональные медицинские бригады высокого уровня.

Из Нагорного Карабаха в Армению уехали свыше 47 тысяч человек. Снимки переселенцев показали в интернете. Спутник снял очередь машин.

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