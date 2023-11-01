Почти 200 роботов-волков будут бороться с вторжениями диких животных в Японии
В Японии установили около 180 механизированных роботов-волков для борьбы с участившимися вторжениями диких животных на территорию частной собственности. Об этом каналу ABC News сообщил разработчик из компании Ohta Seiki Ота Юджи.
У роботов красные светодиодные глаза и встроенные динамики с устрашающими звуками, имитирующими выстрел, лай и вой собак.
«На сегодняшний день никто не поставил под сомнение эффективность [этих роботов], и мы не столкнулись с какой-либо отдачей из-за неудовлетворенности», - отчитался он.
Ота Юджи добавил, что при создании робота использовался «элемент театральной искусственности», чтобы люди не перепутали его с настоящим волком, из-за чего у некоторых японцев дизайн вызвал смех. Однако со своей главной задачей разработка справляется.
Ранее СМИ писали, что в Японии участились нападения медведей на людей, в том числе вблизи их домов. Не так давно одно из животных забралось в здание больницы.