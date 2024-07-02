Почти 200 кандидатов снялись со второго тура выборов во Франции

Первый тур завершился победой правого движения «Национальное объединение». Чтобы саботировать его победу во втором туре, представители других партий и коалиций начали отзывать свои кандидатуры. К полудню это сделали 195 политиков, в том числе 124 левых и 69 представителей президентского лагеря.

Срок подачи заявок стек 2 июля в 18:00. Для реализации задумки не хватало еще 104 отказников.

На выборах 2024 года насчитали 306 треугольников и три четырехугольника, при которых в одном округе схлестнулись бы представители трех или четырех партий. Отказ от участия в выборах людей, занявших третье место, позволит передать их голоса получившим второе место кандидатам и заблокировать правых.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре набрало 33,4% голосов. Политолог Норат Аджамян допустил проведение досрочных президентских выборов.