Почти 20 странам предрекли усугубление проблем с продовольствием

По его словам, речь идет про традиционно горячие точки: сектор Газа, Южный Судан, Йемен и целый ряд других стран Африки.

«По числу голодающих есть документ - это издаваемый со Всемирной продовольственной программой документ горячих точек голода. На днях вышел новый доклад, в нем прогнозируется, что ситуация с продовольствием ухудшится еще в 17 странах мира при сохранении текущей тенденции», - сказал он.

Кобяков отметил, что в основном среди них страны, пострадавшие от стихийных бедствий, последствий изменения климата и вооруженных конфликтов.

Ранее стало известно, что Россию перестали привлекать к поставкам продовольствия в голодающие страны.