Почти 20 человек пострадали и двое погибли из-за очередной стрельбы в США

ЧП произошло в городе Тампа (штат Флорида). Во время празднования Хеллоуина началась драка между двумя группами людей в районе Йбор Сити, после чего неизвестный открыл огонь.

«В результате стрельбы двое погибли и 18 человек доставили в больницу», - говорится в сообщении.

Согласно данным источника, жертвы были в маскарадных костюмах. При этом во время стрельбы на месте присутствовали сотрудники полиции, из них никто не пострадал.

Несколько дней назад мужчина открыл огонь в городе Льюистон штата Мэн. Во время массового расстрела в боулинге и гриль-баре погибли 22 человека , а также десятки получили ранения.

После этого президент США Джо Байден призвал конгресс ограничить свободный оборот оружия в стране. В память о жертвах в Мэне государственные учреждения в Штатах приспустили государственные флаги до 30 октября.