29 октября 2023, 15:20

Почти 20 человек пострадали и двое погибли из-за очередной стрельбы в США

Global Look Press
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Очередная уличная стрельба в США привела к гибели двоих человек. Об этом сообщил телеканал NBC.

ЧП произошло в городе Тампа (штат Флорида). Во время празднования Хеллоуина началась драка между двумя группами людей в районе Йбор Сити, после чего неизвестный открыл огонь.

«В результате стрельбы двое погибли и 18 человек доставили в больницу», - говорится в сообщении.

Согласно данным источника, жертвы были в маскарадных костюмах. При этом во время стрельбы на месте присутствовали сотрудники полиции, из них никто не пострадал.

Несколько дней назад мужчина открыл огонь в городе Льюистон штата Мэн. Во время массового расстрела в боулинге и гриль-баре погибли 22 человека , а также десятки получили ранения.

После этого президент США Джо Байден призвал конгресс ограничить свободный оборот оружия в стране. В память о жертвах в Мэне государственные учреждения в Штатах приспустили государственные флаги до 30 октября.

США Убийства Стрельба
29 октября 2023, 20:14
Уволенный в Киеве таксист обратился к украинцам на русском языке
Unsplash
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Таксист, которого уволили после языкового скандала в Киеве, записал видеообращение. В нем мужчина поблагодарил всех за поддержу, сообщило местное издание «Страна.ua».

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня, сидя дома», - сказал он.

Украинец отметил, что не прячется и продолжает жить у себя дома. В конце записи он произнес на русском языке: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Инцидент с таксистом произошел в Киеве несколько дней назад.

Водитель высадил двух пассажирок после их требования общаться с ними только по-украински. Ролик в Сети опубликовал одна из женщин. Таксист не стал поддаваться на их провокации, сказал, что отменяет заказ, и вынес вещи пассажирок из автомобиля.

Русский язык Такси Киев Украина
29 октября 2023, 19:19
Армия Израиля пресекла проникновение в страну радикалов из Газы
Global Look Press
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Израильские военные предотвратили проникновение в страну представителей палестинских радикалов из сектора Газа через КПП «Эрез». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом „Эрез“, выявили группу террористов, которые выходили из шахты туннеля в секторе Газа», - заявили в пресс-службе.

По данным ЦАХАЛ, израильские солдаты вступили в бой с террористами. Часть из них ликвидировали.

За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 целям движения ХАМАС в секторе Газа. Военные продолжают расширять зону наземных операций. Под огнем оказались оперативные командные и наблюдательные пункты, а также установки для запуска противотанковых ракет.

Представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудру отмечал, что в результате израильских атак в анклаве погибли уже более четырех тысяч человек. Это число продолжает расти.

Израиль Терроризм
29 октября 2023, 19:16
Тела 45 погибших горняков нашли в шахте в Казахстане после пожара
РИА «Новости»
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Последнего выжившего шахтера после взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области продолжают искать спасатели. Тела 45 погибших горняков уже обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что поиски перевели на круглосуточный режим. Специалисты осматривают два участка, расположенных на расстоянии шести километров друг от друга.

Спасатели осматривают все тоннели, где могли укрыться горняки. К поискам присоединился глава ведомства Сырмыр Шарихманов.

В ходе осмотра шахт специалисты установили, что взрыв и пожар повредили оборудование горняков и вентиляцию. Очагов горения спасатели не нашли. Счетчики показали минимальное содержание газа в воздухе. Работы продолжатся до тех пор, пока не найдут всех, кто находился под землей.

Пожар в шахте произошел в минувшую субботу, 28 октября. Предварительной причиной возникновения огня назвали взрыв газа. В момент детонации под землей находились 252 шахтера, из которых 205 успели вывести на поверхность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье, 29 октября, днем общенационального траура по погибшим горнякам. Он отстранил от работы руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» , которой принадлежала шахта, и поручил провести проверку соблюдения требований безопасности.

Казахстан Пожары Взрывы
29 октября 2023, 19:06
Взрывы прозвучали в Киевской области
РИА «Новости»
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Взрывы услышали в Киевской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua»

Ранее власти региона объявляли воздушную тревогу, которую отменили через час. В Киеве предупреждений об угрозе с воздуха не звучало.

После этого сирены сработали отдельно в районе поселка Макаров в окрестностях Киева.

Также ряд взрывов зафиксировали в Хмельницкой области. По данным онлайн-карты Минцифры, сирены об опасности ударов с воздуха включали в Черкасской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях страны.

Минувшей ночью взрывы раздались в украинском Днепропетровске. Власти области объявили воздушную тревогу, призвав людей проследовать в ближайшие укрытия. Также воздушная тревога звучала днем 28 октября на всей территории Украины.

Взрывы Киев Украина

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