Почти 150 тысяч человек в ФРГ вышли на протесты против АдГ

По данным полиции, самые крупные демонстрации прошли в Ганновере и Франкфурте - по 35 тысяч человек в каждом городе, Карлсруэ - 20 тысяч человек, Галле - 16 тысяч человек. Протесты также проходили в небольших немецких городах.

Поводом для демонстрация стала статья издания Correctiv, где написали о конференции ультраправых политиков в ноябре рядом с Потсдамом. В их числе оказались представители АдГ. На мероприятии якобы обсуждали возможности депортации из страны мигрантов в страны Африки.

Газета утверждала, что речь идет о высылке двух миллионов мигрантов. Политики захотели избавиться от просителей убежища и «неассимилированных граждан».