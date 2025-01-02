Почти 1000 машин сожгли в новогоднюю ночь во Франции

«По данным МВД, в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года, было подожжено 984 транспортных средства», - отметили в публикации.

Согласно информации издания, правоохранители задержали 420 человек и взяли под стражу 310 французов. Глава МВД Бруно Ретайо заявил, что большинство задержаний были связаны с запуском фейерверков. Дебоширы запускали салюты в стражей правопорядка и пожарных.

Кроме того, в Лионе в коляску попал зажженный фейерверк, где находилась двухлетняя девочка. Она поступила в больницу с травмами лица и глаза. Еще один человек попал в реанимацию в критическом состоянии после происшествия с салютом.

Жители департамента Майотта, пострадавшего от урагана «Шидо», ранее освистали президента Франции Эммануэля Макрона. Из-за непогоды погибли более 30 человек. Власти оценили ущерб в 800 миллионов евро.