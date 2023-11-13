Почти 100 россиян эвакуировались из сектора Газа через КПП «Рафах»
Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа вышли почти 100 россиян. Об этом сообщило МЧС России.
«МЧС России продолжает работу на КПП „Рафах“. В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России», - объявили спасатели.
Из зоны палестино-израильского конфликта 12 ноября вывели 70 россиян, в том числе 28 детей. Их увезли в Каир, где развернули оперативный штаб МЧС России. Беженцев накормили и напоили, оказали медицинскую, психологическую и административную помощь в оформлении документов. В сам анклав пропустили грузовики с продуктами и лекарствами.
Эвакуация россиян из сектора Газа займет не больше трех дней, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Для вывоза людей в страны СНГ на аэродром Каира отправили два спецборта и запланировали вылет третьего самолета.