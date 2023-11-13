Почти 100 россиян эвакуировались из сектора Газа через КПП «Рафах»

Минимум 32 пациента больницы «Аш-Шифа» погибли в Газе из-за отсутствия света и топлива — СМИ

В секторе Газа 32 пациента больницы «Аш-Шифа» скончались из-за отсутствия электричества и топлива для работы генераторов. Такие данные привел ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Еще в начале ноября один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах сообщал, что в медицинском учреждении работает только один из двух генераторов.

Спустя время Минздрав Газы объявил о приостановке всех операций в больнице из-за нехватки топлива.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари говорил о том, что военные 12 ноября эвакуируют детей из лечебницы. При этом он подчеркнул, что здание больницы не находится в блокаде. Но директор медицинского учреждения Мухаммед Абу Сальмия опроверг слова Хагари. В больнице нет подходящих условий для оказания услуг, констатировал он.

Накануне Минздрав Газы сообщил, что после удара ЦАХАЛ в медучреждении «Аш-Шифа» образовалась нехватка кислорода. За сутки в реанимации скончались пять человек. Более 40 пациентов подверглись нападению, когда пытались покинуть больницу.