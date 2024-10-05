Почти 100 человек подхватили опасную инфекцию в Гонконге, четверо погибли

Всего заболел 91 человек, 40 из них выписали из больницы, 43 госпитализированных пациента находятся в стабильном состоянии. Еще четыре человека - в тяжелом состоянии, столько же скончались.

Речь идет о заражении штаммом ST283. Согласно результатам эпидемиологического расследования, до появления симптомов 75 человек контактировали с сырой рыбой.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил завоз вируса Марбург в Россию.