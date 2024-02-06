Почему США так боятся интервью Путина с Такером Карлсоном?

Для продвижения своей позиции как среди американского общества, так и среди граждан других стран США создали целую сеть PR-компаний, в которую включены в том числе и средства массовой информации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью нашему телеканалу раскрыла подробности о том, как именно работает эта сеть. Ее задача - не доказать что-то обществу, не аргументировать, а создать впечатление.

Все исследования и публикации взаимосвязаны. Все статьи и репортажи построены на ссылках на неназванные источники. Выводы основываются на домыслах. Но за счет их количества и отсутствия альтернативного взгляда та самая задача - создать впечатление - выполняется.

А тут Такер Карлсон едет в Москву задавать вопросы Путину. Новость уже разлетелась как горячие пирожки. Какой фурор вызовет само интервью, если оно будет? А если там прозвучит нечто такое, что потом объяснить своему американскому обществу в Белом доме не смогут? Одно интервью, конечно, не перечеркнет многолетнюю работу огромной сети рекламных компаний, которые весьма успешно зомбируют западное общество вот уже долгие годы. Но подпортить репутацию Вашингтону явно сможет. В преддверии выборов Белому дому этого ох как не хотелось бы. По их обвинениям в предательстве Карлсона сразу понятно, насколько сильно они забеспокоились.

На всякий случай, конечно, под каким-нибудь предлогом в США прикроют все страницы Карлсона в соцсетях. Только это вряд ли поможет, учитывая популярность Такера Карлсона в Америке.

Осталось дождаться самого интервью. А вы как думаете, будет оно или нет? Далее - прямая речь.

О визите в Москву известного американского журналиста Такера Карлсона стало известно 1 февраля - его заметили в Стамбуле при посадке на рейс до Москвы. Позже в Сети появились фотографии Карлсона из Большого театра, а затем и за завтраком в одном из столичных отелей. Тогда с ним впервые смогли пообщаться журналисты. Говоря о цели своего приезда, Такер загадочно ответил, что приехал «посмотреть на Москву».

Однако в эту версию мало кто поверил. В Сети множатся слухи о возможном интервью Карлсона с Путиным. То появилось видео, где якобы машина американского журналиста выезжает из резиденции президента; то кадры с парковки, где в нее грузят видеооборудование.

При этом создается впечатление, что Кремль тоже поддерживает эту игру в загадочность. Песков заявил, что «по интервью им сообщить нечего». То есть нет информации, что оно будет, но и нет информации, что его не будет.

Хитрая позиция, согласитесь? Особенно учитывая, как заволновались по поводу приезда Карлсона в Москву за океаном. Там чуть ли не обвинили Такера в предательстве и потребовали запретить ему въезд обратно в США.

Домыслы и выводы В Америке Такера Карлсона называют человеком Трампа. Местные СМИ писали даже, что он привез Путину некую записку от экс-президента Соединенных Штатов. И если ее содержание всплывет, может разразиться настоящий скандал.

Но это уж совсем конспирологическая теория.