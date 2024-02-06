«Почему не бьют в набат?» Захарова обратилась к экологам из-за ситуации с косатками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с попавшими в ледяной плен косатками в Тихом океане рядом с Японией. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.
Дипломат отметила, что японские журналисты заявили о невозможности спасения млекопитающих. При этом специалисты считают, что вызволить животных из ловушки не так трудно. Для этого нужно задействовать судно минимального ледового класса, которое прикрыло бы их и создало полынью.
«Это у Японии есть. Было, по крайней мере. Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» - заявила Захарова.
Ранее стало известно, что стая касаток в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир, оказалась зажатой между льдинами. В ловушке осталось мало кислорода, японские спасатели не могут добраться до китообразных и попросили российских специалистов о помощи.