«Почему не бьют в набат?» Захарова обратилась к экологам из-за ситуации с косатками

Журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон все-таки встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным и взял у него интервью. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По информации издания, о встрече Путина и Карлсона написали несколько известных журналистов. О состоявшемся интервью проинформировали корреспондент The Guardian Петр Зауэр, а также руководитель московского бюро The Financial Times Макс Седдон.

Ранее машину Такера Карлсона со съемочным оборудованием заметили на территории администрации президента России, писали «Известия». В автомобиль погрузили технику, этим занимались помощники журналиста. Издание также опубликовало видео, на котором Карлсон ходит по парковке у администрации Путина.

Агентство Bloomberg сообщало, что возможность интервью Путина американскому журналисту обсуждали в Кремле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментировать приезд Карлсона в Москву отказался.