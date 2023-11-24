«Почему для общества это такая страшная тема». Бывшую чиновницу удивили не желающие мобилизоваться украинцы

«У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема - мобилизация», - сказала она.

Анна Маляр предупредила, что обстоятельства изменились. Украинская армия перешла в оборону, а российская добивается ее истощения. Она призвала общество поступить «по-взрослому», смириться с отсутствием хороших новостей и непопулярными мерами.

Верховная рада продлила мобилизацию и военное положение на Украине до 14 февраля 2024 года. Медкомиссии упростили требования к здоровью призывников, а власти задумались об экстрадиции уклонистов из Европы.