05 июня 2024, 12:53

Побережье Нидерландов назвали «жирной целью» для ядерного удара России

РИА «Новости»
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Атаковав Нидерланды, Россия нанесет большой урон энергетической безопасности Европы. Депутат Госдумы Андрей Гурулев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» призвал нанести удар ядерным оружием.

На побережье Нидерландов, по подсчетам парламентария, сконцентрировали около 50-60% системы обеспечения Европы углеводородами. Гурулев назвал эти объекты «жирной целью» для Вооруженных сил России. Он заявил, что удар по ним вызовет критический ущерб и поставит европейцев на колени.

«Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. Минимальным», - сказал депутат.

Соловьев уточнил, предложил ли он использовать ядерное оружие. Гурулев подтвердил его догадку.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен разрешила Украине использовать поставленные в качестве военной помощи истребители F-16 для ударов по России. С аналогичным заявлением выступил МИД этой страны.

Ядерное оружие Госдума РФ Депутаты Россия Нидерланды
05 июня 2024, 12:18
Израиль пригрозил «Хезболле» за атаки на севере страны
Global Look Press
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ЦАХАЛ обеспечит безопасность не только на юге, но и на севере Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил движению «Хезболла» за атаки у границы с Ливаном, сообщил i24.

Председатель правительства 5 июня побывал в городе Кирьят-Шмона, посетил военный лагерь, заслушал отчеты командиров. Нетаньяху доложили об операциях против инфраструктуры «Хезболлы» и террористов на юге Ливана. Он поблагодарил пожарных за тушение возгораний от атак боевиков и заявил, что ЦАХАЛ защитит как юг, так и север.

«Тот, кто думает, что он причинит нам вред, и мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень решительным действиям на севере. Так или иначе, мы восстановим безопасность к северу», - сказал он.

Ливанское движение «Хезболла» поддержало ХАМАС в конфликте с Израилем. Боевики неоднократно наносили удары по приграничной территории.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
05 июня 2024, 09:19
От американцев скрыли ухудшение состояния Байдена
Global Look Press
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Состояние здоровья президента США Джо Байдена ухудшилось. Уровень его вовлеченности в государственные дела сократился. Знакомые с ситуацией политики рассказали об этом The Wall Street Journal.

Журналисты поговорили с 45 источниками, осведомленными об остановке за закрытыми дверьми Белого дома. По их словам, Байден временами вел себя очень энергично, но потом снова терялся. Президент не владел информацией, делал сомнительные заявления и выступал по шпаргалкам.

«Временами говорил так тихо. <…> Читал по заметкам, чтобы сделать очевидные выводы, делал длительные паузы и иногда так долго закрывал глаза, что некоторые в комнате задавались вопросом, не отключился ли он», - рассказали участники январской встречи по Украине.

Состояние Байдена, по словам источников, нестабильное, а его вовлеченность в работу снизилась. В первый год президентства он провел более 30 встреч с законодателями, а в третий - не более 12.

Поведение политика на публичных мероприятиях лишь подлило масла в огонь. В День поминовения Байден уснул, слушая речь министра обороны США Ллойда Остина. В ответ на вопрос о передаче своих полномочий вице-президенту Камале Харрис демократ нахамил журналисту.

США Болезни Джо Байден
05 июня 2024, 08:38
ФБР вновь предупредило американцев о подобном «Крокусу» теракте
РИА «Новости»
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Американцев вновь предупредили об угрозе теракта, подобного нападению в российском «Крокус Сити Холле». Директор ФБР Кристофер Рей заявил об этом на слушаниях в сенате, сообщил телеканал CBS.

«Все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения, которое мало чем может отличаться от атаки, которую мы видели в российском концертном зале еще в марте», - сказал он.

Глава ФБР напомнил, что террористы и раньше призывали атаковать американцев, но теперь на фоне конфликта в секторе Газа угроза возросла до «совершенно нового уровня». Рэй сообщил о распространении антисемитизма и росте преступности на почве ненависти.

Он уже предупреждал правительство о террористической угрозе. Спустя месяц после трагедии в Красногорске Рэй заявлял, что исламисты могут устроить в США аналогичное нападение. По его словам, обстановка обострилась после операции ХАМАС в приграничье Израиля в октябре 2023 года и ответной кампании ЦАХАЛ.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники устроили стрельбу и подожгли здание. Погибли более 140 человек.

США ФБР Терроризм Теракт в «Крокусе»
05 июня 2024, 07:54
Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию
РИА «Новости»
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Португалия, Кипр и Ирландия в первом квартале 2024 года нарастили товарные поставки в Россию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные европейской статистики.

Наиболее серьезно в денежном выражении экспорт увеличил Кипр - до 15,6 миллиона евро. При этом большая часть объема составили яхты, лодки и суда, их поставки за год выросли на 19,3%.

На втором месте находится Португалия, товарные поставки их которой составили 24,5 миллиона евро. В основном страна продавала на российский рынок уксус и напитки, котлы и ядерные реакторы, а также обувь.

Третьей оказалась Ирландия, увеличившая экспорт сразу на 136,5 миллиона евро. Основные позиции - фармацевтическая продукция, неорганическая химия и оптическое оборудование.

Ранее стало известно, что Индия резко нарастила закупки российских алмазов.

Экспорт Торговля Россия

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