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На побережье Нидерландов, по подсчетам парламентария, сконцентрировали около 50-60% системы обеспечения Европы углеводородами. Гурулев назвал эти объекты «жирной целью» для Вооруженных сил России. Он заявил, что удар по ним вызовет критический ущерб и поставит европейцев на колени.

«Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. Минимальным», - сказал депутат.

Соловьев уточнил, предложил ли он использовать ядерное оружие. Гурулев подтвердил его догадку.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен разрешила Украине использовать поставленные в качестве военной помощи истребители F-16 для ударов по России. С аналогичным заявлением выступил МИД этой страны.