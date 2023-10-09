Победу России предрекли в 2024 году

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По его словам, следующий год станет победным для России. Алаудинов напомнил, что в мире слишком много событий начнут накладываться друг на друга. Кроме того, Соединенные Штаты и Европа не смогут больше оказывать финансовую помощь Украине на фронте.

Командир «Ахмата» также отметил, что финансирование США и Запада рассчитывалось максимум на 7-10 месяцев, а иностранные аналитики пытались убедить в победе ВСУ в будущем. На Западе, по словам Алаудинова, не ожидали увидеть готовность России противостоять НАТО на протяжении более полутора лет.

Ранее Алаудинов заявил, что уважает решение украинских бойцов не идти с оружием на позиции российских сил и сдаваться в плен. По его словам, большинство бойцов ВСУ очень устали.