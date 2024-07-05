05 июля 2024, 10:16

Победу лейбористов на выборах в Великобритании назвали исторической

РИА «Новости»
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Победа партии лейбористов на выборах в парламент Великобритании стала исторической. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Таким образом он поздравил главу фракции Кира Стармера. По его словам, Великобритания и Евросоюз являются важнейшими партнерами, которые сотрудничают в очень многих сферах, важнейших для населения.

«С нетерпением жду совместной работы с Вами и вашим новым правительством в этом новом для Великобритании электоральном цикле», - написал Мишель.

Выборы в парламент Великобритании прошли 4 июля, Лейбористская партия одержала на них уверенную победу. Лидер партии Стармер станет новым премьер-министром страны и сформирует новый состав правительства.

Ранее стало известно, что по итогам выборов министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте.

Великобритания Выборы
05 июля 2024, 09:59
Семь неудач. Идеолога Brexit Найджела Фаража впервые избрали в парламент Великобритании
Global Look Press
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Лидер правопопулистской партии Reform UK 60-летний Найджел Фараж впервые избран в парламент Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Он пытался избраться в Палату общин семь раз, однако предыдущие попытки не увенчались успехом. Впервые Фараж пытался заполучить депутатский мандат еще на допвыборах в 1994 году. Тогда он набрал всего 1,7% голосов.

«Есть огромная дыра в британской политике в правом центре, и моя задача - заполнить ее, именно этим я буду заниматься», - сказал политик после оглашения результатов в эфире канала.

Он назвал своей целью создание массового национального движения. Фараж добавил, что партию лейбористов ждут проблемы.

Политик был одним из основателей Партии независимости Соединенного Королевства. Основной целью коалиции был выход Британии из состава Евросоюза. Аналитики считают, что именно Brexit стал главным политическим достижением Фаража.

Глава британского Минобороны Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов. А оппозиционная партия лейбористов заняла лидирующую позицию, опередив главного соперника - консерваторов.

Великобритания Выборы в Великобритании Выборы
05 июля 2024, 09:35
Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT
Unsplash
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Неизвестная группа хакеров получила доступ ко внутренней переписке компании OpenAI, которая создала чатбот ChatGPT. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации источника, злоумышленники похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта. Руководство компании уже уведомило совет директоров компании и сотрудников об утечке, однако решило отказаться от публичного релиза по ситуации, так как сведения о партнерах и клиентах не были скомпрометированы.

При этом руководство OpenAI не рассматривает ситуацию как угрозу национальной безопасности.

«В компании полагают, что хакер являлся частным лицом, который не имеет связи с правительством другой страны. Федеральные органы также не получали заявления об утечке», - отметили журналисты.

Ранее в НАТО пригрозили применением пятой статьи устава при кибератаке.

Хакеры Технологии ChatGPT
05 июля 2024, 07:52
Эксперт оценил ситуацию на газовом рынке Европы
РИА «Новости»
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Нисходящая тенденция на газовом рынке Европы вряд ли сохранится, так как его участники пришли к «балансировке». Об этом РИА «Новости» сказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, по индексу TTF средняя стоимость газовых фьючерсов в Европе по итогам первых шести месяцев уменьшилась на 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до отметки порядка 330 долларов.

«Наверное, мы пришли к некоторой балансировке рынка. Думаю, что динамика цен будет зависеть от множества факторов. В частности, от роста потребления в Азии, однако это уже долгосрочная перспектива», - сказал экономист.

Юшков добавил, что до 2030 года крупные заводы по сжижению газа появятся в Австралии, Катаре и США.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал условие сохранение транзита газа в Европу через Украину.

Газ Европа
05 июля 2024, 07:29
Глава Минобороны Британии лишился места в парламенте
Pxhere
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По итогам выборов министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на данные избирательной комиссии.

Шаппс выдвигался от консервативной партии. Глава оборонного ведомства набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его главным оппонентом стал представитель партии лейбористов Эндрю Льюин. Он набрал почти 20 тысяч голосов, тем самым одержав победу.

Оппозиционная партия лейбористов вышла вперед на выборах в новый парламент, согласно данным опроса института Ipsos UK. Она получила 410 мандатов, тогда как консерваторы - всего 131 мандат. Рейтинг последних начал падать еще с осени 2021 года. Впервые за 14 лет консервативная парти уйдет оппозицию.

По итогам выборов министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте. Об этом сообщил телеканал Sky News , ссылаясь на данные избирательной комиссии.

Великобритания Выборы в Великобритании Выборы

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