Победившую экономический кризис Грецию назвали страной года

«Греция стала нашим победителем. Еще десять лет ее высмеивали на Уолл-стрит, долговой кризис парализовал экономику. Долгое время в политике процветали экстремистские партии левого и правого толка, доходы сильно упали. Но спустя годы Греция возглавила список экономик богатых государств мира», - написали авторы статьи.

Журналисты отметили, что переизбранное в июле правоцентристское правительство начало проводить проевропейскую и проамериканскую внешнюю политику, а к России - весьма настороженную.

Помимо Греции в The Economist отметили экономические успехи Бразилии и Польши.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что власти страны не дадут согласие на пересмотр бюджета Евросоюза , если он включит в себя только выделение помощи Украины и ничего больше.