Победившему на выборах президента США Трампу назначили дату инаугурации

Организацией мероприятия займется специальный комитет конгресса. В день инаугурации победителя президентских выборов приведут к присяге, после которой он выступит с торжественной речью перед нацией.

Кроме того, церемония предусматривает проведение торжественного парада и специального бала.

По сложившейся традиции новый президент и вице-президент вместе с супругами приезжают в Белый дом, где их встречают покидающие свои посты лидеры государства. В 2021 году проигравший президентские выборы Трамп отказался от визита на инаугурацию действующего главы страны Джо Байдена.

Трамп в ходе прошедшего голосования на выборах президента США набрал 277 голосов выборщиков. Его соперница, кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис получила 224 голоса. Коллегия выборщиков соберется на голосование 17 декабря, в 41-й день после голосования граждан. Подсчет результатов коллегии проведет комиссия конгресса 6 января и окончательно утвердит результаты выборов.