06 ноября 2024, 20:32

Победившему на выборах президента США Трампу назначили дату инаугурации

РИА «Новости»
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Церемония инаугурации кандидата от Республиканской партии на пост президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года на территории Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщил сайт USA Today.

Организацией мероприятия займется специальный комитет конгресса. В день инаугурации победителя президентских выборов приведут к присяге, после которой он выступит с торжественной речью перед нацией.

Кроме того, церемония предусматривает проведение торжественного парада и специального бала.

По сложившейся традиции новый президент и вице-президент вместе с супругами приезжают в Белый дом, где их встречают покидающие свои посты лидеры государства. В 2021 году проигравший президентские выборы Трамп отказался от визита на инаугурацию действующего главы страны Джо Байдена.

Трамп в ходе прошедшего голосования на выборах президента США набрал 277 голосов выборщиков. Его соперница, кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис получила 224 голоса. Коллегия выборщиков соберется на голосование 17 декабря, в 41-й день после голосования граждан. Подсчет результатов коллегии проведет комиссия конгресса 6 января и окончательно утвердит результаты выборов.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
06 ноября 2024, 20:34
Агентство по кибербезопасности не нашло нарушений на выборах в США
РИА «Новости»
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Выборы президента в США прошли в условиях высокой безопасности и без признаков недобросовестного вмешательства. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявила глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли.

Выборы президента в США прошли в условиях высокой безопасности и без признаков недобросовестного вмешательства. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявила глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли.

«В последние недели граждане страны объединились, чтобы отдать свои голоса на выборах 2024 года», - отметила она.

Истерли поблагодарила местные избирательные органы и сотни тысяч американцев, работавших на участках. По ее словам, CISA гордится сотрудничеством с ними.

Кроме того, Истерли сообщила о защите инфраструктуры выборов США, поэтому избирательное сообщество максимально готово к проведению честных и свободных выборов.

Глава CISA добавила, что местные органы власти сертифицируют результаты для гарантии того, что каждый поданный голос будет учтен.

Трамп объявил себя победителем голосования еще до преодоления необходимого барьера в 270 голосов выборщиков. Он пообещал положить конец всем военным конфликтам в мире.

США Выборы президента США Выборы
06 ноября 2024, 20:00
Харрис выступит с речью, которую посвятит поражению на выборах
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выступит с речью, в которой признает поражение на выборах. Ее выступление запланировали на 7 ноября, сообщило Reuters.

По данным агентства, во время выступления Харрис официально признает поражение своему оппоненту в президентской гонке. Отмечается, что это будет ее первое публичное появление после победы Трампа. Обращение состоится около 18:00 по местному времени (02:00 - по московскому).

Действующий президент США Джо Байден также готовит публичное выступление, посвященное результатам выборов. Кроме того, в его планах позвонить Трампу.

Дональд Трамп объявил о победе на выборах до официального оглашения результатов и теперь активно принимает поздравления из других стран. Одним из первых его поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Республиканец стал вторым экс-президентом в истории США, который вернется в Белый дом после проигрыша на выборах.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис Выборы
06 ноября 2024, 18:02
Послу Молдавии в России выразили протест
Unsplash
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Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России и выразили решительный протест из-за действий против российских наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Наблюдатели должны были прибыть в Кишинев от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Однако перед первым туром пятерым российским делегатам отказали в аккредитации, не объяснив причин, а перед вторым троих наблюдателей просто не пустили в Молдавию, несмотря на документы от ЦИК страны.

«Данные шаги были предприняты государством-кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство», - подчеркнули в МИД.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил , что выборы в Молдавии нельзя назвать ни честными, ни демократическими.

Молдавия Россия МИД РФ Выборы президента Молдавии
06 ноября 2024, 09:05
Харрис решила не выступать с речью перед сторонниками этой ночью
Global Look Press
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не собирается делать никаких публичных заявлений этой ночью. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Associated Press.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп тем временем готовится выступить перед своими сторонниками в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Там царит атмосфера праздника.

Республиканцы ликуют , сообщала NYP. В Майами сторонники Трампа вышли на улицы и уже начали отмечать успех Трампа на выборах.

США Выборы президента США Камала Харрис

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