07 декабря 2024, 15:49

Победителя первого тура выборов президента Румынии заподозрили в покупке голосов

Global Look Press
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Прокуратура Румынии совместно с полицией проводит обыски в городе Брашов по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом надзорное ведомство сообщило в заявлении для прессы.

Обыски связаны с фактами подкупа избирателей, отмывания денег и компьютерного мошенничества.

«Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путем совершения преступления», - сообщила прокуратура.

Конституционный суд принял решение аннулировать результаты первого тура выборов. Победивший на этом этапе кандидат Джорджеску назвал это государственным переворотом.

Суд Преступления Мошенничество Деньги Полиция Румыния Выборы
07 декабря 2024, 15:44
Решение о размещении «Орешника» в Белоруссии назвали ответом Западу
Пресс-служба Минобороны
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Минобороны Белоруссии приняло решение о размещении российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» на территории республики в ответ на шаги Германии и США по размещению ракет средней дальности в Европе. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Решение о размещении „Орешника“ на территории Белоруссии принято в ответ на шаги Германии и США по размещению ракет средней дальности в Европе», - сказал он.

Президент Белоруссии Лукашенко Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в пятницу попросил российского коллегу Владимира Путина разместить на территории республики ракетный комплекс «Орешник». В ответ Путин заявил, что считает возможным передачу этой ударной системы во второй половине 2025 года.

Белоруссия Россия Баллистическая ракета «Орешник»
07 декабря 2024, 14:09
Спровоцировавшего выкидыш у партнерши британца посадили на 12 лет
Unsplash
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В Великобритании суд приговорил к 12 годам тюрьмы 40-летнего Стюарта Уорби, спровоцировавшего медикаментозный аборт у партнерши. Об этом сообщила газета The Mirror.

Из дела следует, что мужчина попросил знакомую обратиться в гинекологический центр и достать медикаменты для искусственного прерывания беременности. За прием у выписавшего рецепт врача Уорби заплатил 470 фунтов стерлингов.

В августе 2022 года британец подмешал мифепристон в сок долгое время лечившейся от бесплодия подруги. Из-за этого у нее на 15-й неделе беременности произошел выкидыш.

«Меня никогда не покинет эта боль. Ведь я понимаю, что в этой жизни этот ребенок был моим единственным шансом стать матерью», - сказала пострадавшая в суде.

Уорби признали виновным, приговорили к 12 годам лишения свободы и обязали выплатить женщине компенсацию в 10 тысяч фунтов.

Ранее жителя Оренбурга задержали при попытке продать сына за 1,5 миллиона рублей.

Великобритания Суд
07 декабря 2024, 12:54
Взрыв разрушил трехэтажный дом в пригороде Гааги
Global Look Press
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Прогремевший в трехэтажном жилом доме взрыв в пригороде Гааги практически полностью разрушил постройку и повредил 10 соседних коттеджей. Об этом со ссылкой на данные пожарной службы сообщило издание Nu.nl.

По предварительной информации, взрыв неизвестного происхождения прогремел около 06:15. Разлетевшиеся осколки повредили около 10 соседних домов. С травмами различной степени тяжести в больницу доставили четырех пострадавших.

Прибывшие на место пожарные потушили образовавшееся после взрыва пламя и приступили к разбору завалов. По оценке специалистов, там могут находиться до 20 человек, которые перестали выходить на связь после взрыва.

В минувшую среду, 4 декабря, взрыв газа частично разрушил стену двухэтажного жилого дома в селе Чонтаул в Дагестане. Травмы различной степени тяжести получили три человека, которых забрали в больницу прибывшие на место врачи.

Спасатели Пожары Взрывы Нидерланды
07 декабря 2024, 12:38
Авиация России и Сирии нанесла удар по позициям террористов в Хомсе и Хаме
Global Look Press
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Занятые террористами позиции и пути снабжения в сирийских провинциях Хама и Хомс попали под массированный удар артиллерии и ракет армии Сирии при поддержке авиации России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны арабской республики.

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки ликвидированы десятки террористов и несколько единиц боевой техники.

«Наши силы, действующие в местностях Хама и Хомс, провели интенсивные обстрелы артиллерией и ракетами по местам расположения террористов и их линий снабжения Объединенная сирийско-российская военная авиация нанесла целенаправленные удары по скоплениям террористов, убив десятки из них», - указали в сообщении пресс-службы в Facebook*.

В Главном командовании армии и Вооруженных сил Сирии добавили, что после передислокации и установки новой линии обороны военные начали восстанавливать контроль над участками провинций Хама и Хомс.

Террористические группировки атаковали позиции правительственных войск в Сирии на минувшей неделе, захватив городе Алеппо и перейдя в атаку в провинции Хама.

В минувшую пятницу, 6 декабря, стало известно, что боевики взяли под контроль города города Телль-Биса и Эр-Растан недалеко от Хомса.

Вслед за ними активизировалась поддерживаемая США группировка курдских боевиков «Сирийские демократические силы», которая взяла контроль на Дейр-эз-Зором и пограничным пунктом на границе с Ираком. В ночь на субботу, 7 декабря, СМИ сообщили о начале боевых действий в западных провинциях страны на границе с Израилем.

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Авиация Сирия Россия Армия Боевики Наступление боевиков на севере Сирии

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