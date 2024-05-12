Победитель Евровидения Nemo разбил хрустальный кубок об сцену

На кадрах видно, как артист опустился на колени на сцену, а потом на несколько секунд поставил кубок на пол.

В этот момент его награда треснула, ножка отломалась. Когда рэпер поднялся, то держал в руке верхнюю часть Хрустального микрофона, а его ножка осталась стояться на полу.

Представитель Швейцарии победил на конкурсе благодаря песне «Код» (The Code) , получив 591 балл согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри.

Второе место занял хорватский исполнитель Марко Пуришич (547 баллов), а третье досталось украинской вокалистке Алене Савраненко и певице Яне Шемаевой (453 балла).

Ранее российский дипломат Мария Захарова назвала Евровидение-2024 похоронами Западной Европы , так как конкурс переплюнул, на ее взгляд, все оргии и шабаши.