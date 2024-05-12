12 мая 2024, 02:58

Победитель Евровидения Nemo разбил хрустальный кубок об сцену

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Победивший на Евровидении швейцарский певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, разбил хрустальный микрофон о сцену после награждения. Кубок он повредил случайно.

На кадрах видно, как артист опустился на колени на сцену, а потом на несколько секунд поставил кубок на пол.

В этот момент его награда треснула, ножка отломалась. Когда рэпер поднялся, то держал в руке верхнюю часть Хрустального микрофона, а его ножка осталась стояться на полу.

Представитель Швейцарии победил на конкурсе благодаря песне «Код» (The Code) , получив 591 балл согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри.

Второе место занял хорватский исполнитель Марко Пуришич (547 баллов), а третье досталось украинской вокалистке Алене Савраненко и певице Яне Шемаевой (453 балла).

Ранее российский дипломат Мария Захарова назвала Евровидение-2024 похоронами Западной Европы , так как конкурс переплюнул, на ее взгляд, все оргии и шабаши.

Евровидение Швеция Швейцария конкурсы
12 мая 2024, 07:56
Эрдоган объяснил отмену визита в США
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в США и запланированную встречу с американским коллегой Джо Байденом в связи с плотными графиками сторон. Об этом он рассказал греческой газете «Катимерини».

Изначально визит Эрдогана планировали на 9 мая, но в итоге перенесли на более поздний срок, который станет «более удобен для обеих сторон».

«Нашу поездку в США отложили из-за несовместимости графиков сторон. США, как вам известно, находятся накануне выборов, из-за чего рабочий график Байдена стал более плотным. Наши программы интенсивно работают как за рубежом, так и внутри страны. Такие визиты проходят в удобное для всех сторон время», - объяснил он.

Эрдоган добавил, что в настоящее время идут консультации по удобному времени для встречи.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Эрдоган обсудит с Байденом риски, связанные с украинским кризисом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в США и запланированную встречу с американским коллегой Джо Байденом в связи с плотными графиками сторон. Об этом он рассказал греческой газете « Катимерини ».

США Турция Реджеп Эрдоган Джо Байден
12 мая 2024, 07:56
Выборы президента стартовали в Литве
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В воскресенье, 12 мая, в Литве начались президентские выборы. В 07:00 (по мск) открылись почти 1,9 тысячи избирательных участков. Об этом сообщил Sputnik.

Граждане одновременно могут проголосовать на референдуме о введении института двойного гражданства. Президент Литвы избирается сроком на пять лет. Кандидат должен быть гражданином Литвы по происхождению и жить в стране не менее трех последних лет.

В гонке участвуют восемь кандидатов, в том числе избирающийся на второй срок президент Гитанас Науседа. Политологи также называют фаворитами голосования премьера Ингриду Шимоните и адвоката Игнаса Вегеле.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то в Литве состоится второй тур выборов. Голосование продлится до 20:00.

В марте состоялись президентские выборы в России. 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность. На его инаугурации отсутствовали западные представители.

Литва Россия Выборы
12 мая 2024, 05:09
Меган Маркл назвала Нигерию «своей страной» после ДНК-теста
РИА «Новости»
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл назвала Нигерию «своей страной», когда узнала результаты пройденного ДНК-теста. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Осенью 2022 года она заявила, что является «на 43% нигерийкой» согласно генеалогическому тесту ДНК. Недавно супруги отправились в поездку в Нигерию.

«Прежде всего, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране… моей стране», - заявила Маркл.

По его словам, как только она узнала результаты теста, сразу позвонила матери, чтобы выяснить, знала ли та об этом. Теперь она ощущает себя в начале пути, желая лучше изучить свои корни.

Издание отметило, что в Нигерии герцог и герцогиня Сассекские посетили волейбольный матч, где сидели в окружении фанатов. Также Маркл позировала для селфи в толпе. Некоторые люди даже расплакались после встречи с ней.

Ранее Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров. Вместе с супругом, принцем Уэльским Уильямом, они почувствовали себя «полностью преданными».

Великобритания Принц Гарри Меган Маркл Королевская семья Британии
12 мая 2024, 03:34
Российские карты «Мир» захотели начать принимать на Маврикии
РИА «Новости»
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Власти Республики Маврикий планируют внедрить российскую платежную систему «Мир». Об этом ТАСС заявил посол России в стране Константин Климовский.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы», - подтвердил он.

При этом Климовский добавил, что точные сроки внедрения платежной системы пока неизвестны.

До этого президент России Владимир Путин затронул тему использования карты «Мир» в Лаосе , когда встречался с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом в Москве. По словам российского лидера, это будет способствовать росту турпотока из РФ.

В апреля стало известно, что в Иране планировали запустить пилотный проект по приему карт «Мир», чтобы укрепить экономические связи между двумя странами. По оценкам экспертов, запуск системы займет от трех до шести месяцев.

При этом в Киргизии межбанковский процессинговый центр самостоятельно принял решение п рекратить обслуживание банковских карт «Мир» из-за риска подпасть под американские санкции.

Африка Банки Дипломатия Россия

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