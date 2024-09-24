24 сентября 2024, 23:31

«Победила Наполеона и Гитлера». Трамп выступил с предупреждением США

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп призвал Белый дом не ждать поражения России в конфликте на Украине, так как в прошлом русские уже победили Адольфа Гитлера и Наполеона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Джорджия.

По его словам, президент США Джо Байден говорит, что «мы не уйдем, пока мы не победим». При этом Трамп задался вопросом, что произойдет, если победит Россия, которая в прошлом уже нанесла поражение армиям Гитлера и Наполеона. И сейчас делает то же самое.

Кроме того, он отметил, что Байден и вице-президент Камала Харрис уже втянули в США в украинский конфликт, в котором американцы уже «застряли».

«Если я стану президентом, я начну переговоры, я добьюсь этого, мы выберемся», - пообещал Трамп.

Ранее ветеран ВМФ США, американский активист Джек Пособец предупредил, что результаты американских выборов повлияют на будущее мира, имея в виду возможное начало третьей мировой войны.

США Дональд Трамп Россия История Великая Отечественная война
24 сентября 2024, 22:45
В США оценили вероятность переговоров по ДСНВ с Россией
РИА «Новости»
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В США оценили вероятность возобновления переговоров с Россией по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил РИА «Новости», что в администрации президента Джо Байдена не увидели заинтересованности российского лидера Владимира Путина в диалоге.

Американский госдеятель рассказал об этом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Не похоже, что он заинтересован», - заявил он.

По словам Кирби, власти США уже донесли до российского руководства свою позицию по вопросу возобновления переговоров по ДСНВ.

Ранее замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Гебара сообщил, что новый ДСНВ между РФ и США возможен только при соблюдении трех условий - единого понимания стратегической стабильности, предоставления своих арсеналы для проверок количества вооружений и реализации договоренностей.

Этой весной российский МИД заявил о бессмысленности рассуждений про ДСНВ , так как Вашингтон не желает уважать интересы РФ и вести диалог на условиях равноправия.

В США оценили вероятность возобновления переговоров с Россией по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил РИА «Новости» , что в администрации президента Джо Байдена не увидели заинтересованности российского лидера Владимира Путина в диалоге.

США Белый дом в США Вашингтон Россия Переговоры Владимир Путин ООН Генассамблея ООН
24 сентября 2024, 22:33
Британский премьер призвал вернуть из Газы «сосиски»
Соцсети
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Оговорка во время выступления премьер-министра Великобритании Кира Стармера на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле серьезно ударила по его репутации. В своей речи политик коснулся ситуации на Ближнем Востоке и призвал мировое сообщество повлиять на движение Хамас, чтобы вернуть из сектора Газа «сосиски» (sausages) вместо заложников (hostages). Трансляция выступления Стармера доступна на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В ходе своего выступления глава правительства Великобритании заявил, что боевые действия в Газе необходимо прекратить.

«Я вновь призываю к немедленному прекращению огня в секторе Газа, к возвращению сосисок… заложников», - заявил Стармер, быстро поправившись.

Эта часть выступления привела к появлению мемов в британском разделе X. Пользователи опубликовали коллажи, где премьер-министр изображен в виде большого хот-дога, а его фразу «Возвращение сосисок» оформили в виде постера к фильму «Звездные войны. Возвращение джедая».

В минувший понедельник, 23 сентября, президент США Джо Байден допустил конфуз на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На открытии совместной пресс-конференции американский лидер поприветствовал журналистов, но забыл представить своего гостя. В результате Байден стал кричать «Кто следующий?», призывая репортеров задавать вопросы.

Ситуацию разрешил модератор встречи, который взял микрофон и представил премьер-министра Индии. Моди встал со своего места и пожал руку Байдену, после чего конференция началась.

Великобритания Конфликт Израиля и Палестины Кир Стармер
24 сентября 2024, 22:14
Литва убрала «зубы дракона» с границы с Россией
Pxhere
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Власти Литвы приняли решение убрать оборонительные укрепления «зубы дракона» на границе с Россией из-за их нехватки. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Житель Советска в Калининградской области, с которым граничит литовский город Панемуне, Владислав Тамг рассказал, что Литва должна отчитаться перед Брюсселем об освоении средств, выделенных на борьбу с «российской угрозой».

По его словам, «зубы» привезли, расставили у воды и сфотографировали. Вот только на следующий день их перетащили и засняли в другом месте. Большая часть оборонительных укреплений была расположена рядом с пограничным пунктом.

Литва установила «зубы дракона» и другие укрепления на границе с Калининградской областью в первых числах сентября. Кроме того, власти страны планировали установить комплекты металлических балок и мины.

Литва Россия
24 сентября 2024, 20:07
Умер экс-глава ЮНЕСКО Амаду-Махтар Мбоу
Global Look Press
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Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Амаду-Махтар Мбоу умер в возрасте 103 лет в столице Сенегала Дакаре. Он возглавлял организацию с 1974 по 1987 годы, сообщило агентство APS.

Смерть политика прокомментировал президент Сенегала Бассиру Диомай Фай в соцсети X, назвав его «патриархом сенегальской нации». По словам сенегальского лидера, Мбоу оставил неоценимое наследие в борьбе «за глобальную образовательную и культурную справедливость».

Соболезнования в связи со смертью Амаду-Махтара Мбоу выразили действующий гендиректор ЮНЕСКО Одри Азулай. Она отметила, что он внес глубокий вклад в организацию, отстаивая необходимость равного достоинства между народами и культурами.

Амаду-Махтар Мбоу родился 20 марта 1921 года в Дакаре. После окончания Сорбонны был учителем истории и географии. С 1952 по 1957 год руководил департаментом начального образования Сенегала, а после его назначили министром образования и культуры.

Сотрудничество с ЮНЕСКО у Мбоу началось в 1953 году, когда он был руководителем делегаций от Сенегала. Его дважды избирали генеральным директором организации: с 1974 по 1980-й и с 1980 по 1987 годы. Именем Мбоу назван государственный университет Дакара.

История Образование

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