«Победила Наполеона и Гитлера». Трамп выступил с предупреждением США

Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Джорджия.

По его словам, президент США Джо Байден говорит, что «мы не уйдем, пока мы не победим». При этом Трамп задался вопросом, что произойдет, если победит Россия, которая в прошлом уже нанесла поражение армиям Гитлера и Наполеона. И сейчас делает то же самое.

Кроме того, он отметил, что Байден и вице-президент Камала Харрис уже втянули в США в украинский конфликт, в котором американцы уже «застряли».

«Если я стану президентом, я начну переговоры, я добьюсь этого, мы выберемся», - пообещал Трамп.

Ранее ветеран ВМФ США, американский активист Джек Пособец предупредил, что результаты американских выборов повлияют на будущее мира, имея в виду возможное начало третьей мировой войны.